„Kunden stehen bei der Kassa und sind traurig“

Die selbstständigen Kaufleute des Lebensmittelhändlers Unimarkt dürften nach den Filialschließungen teilweise auf den Waren sitzen bleiben. Ein Franchisenehmer spricht von einem großen finanziellen Schaden und appelliert an die Bevölkerung. Zwei weitere Geschäfte sind indes „gerettet“.
Die Schließung von weiteren Unimarkt-Filialen rückt näher – und das dürfte manche selbstständige Kaufleute, die die Geschäfte betreiben, in wirtschaftliche Schwierigkeiten bringen. Denn laut „Krone“-Infos nimmt Unimarkt zumindest Teile der noch unverkauften Waren nicht zurück.
