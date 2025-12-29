Frau (84) verfuhr sich mit Auto um 100 Kilometer

Sie wollte nur kurz in den wenige Kilometer entfernten Nachbarort, um etwas einzukaufen. Doch eine 84-Jährige aus dem Innviertel verirrte sich völlig, landete schließlich 100 Kilometer entfernt im deutschen Teisendorf. Dort beendete die Polizei die Irrfahrt.
Um mehr als 100 Kilometer und über die Landesgrenze hinaus hat sich die Seniorin verfahren und ist im deutschen Landkreis Berchtesgadener Land gestrandet. Die 84-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis habe nur kurz einkaufen fahren wollen, teilte die deutsche Polizei am Montag mit. Ihr Ziel: die nächste Ortschaft. Stattdessen erreichte sie das bayerische Teisendorf. Dort sei sie immer wieder im Kreis gefahren, was einem Passanten aufgefallen sei.
Keine Erklärung für Irrfahrt
Der Passant habe die Seniorin angesprochen, mit nach Hause genommen und die Polizei angerufen. Eine Erklärung für ihre lange Irrfahrt hatte die betagte Frau nicht. Mit der Hilfe der österreichischen Polizei wurden die Angehörigen verständigt. Etwas später seien ihr Sohn und ein weiterer Angehöriger erschienen. „Freudestrahlend konnten sich beide in die Arme schließen und den Heimweg antreten“, hieß es weiter.
