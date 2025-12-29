Frau (84) verfuhr sich mit Auto um 100 Kilometer

Um mehr als 100 Kilometer und über die Landesgrenze hinaus hat sich die Seniorin verfahren und ist im deutschen Landkreis Berchtesgadener Land gestrandet. Die 84-Jährige aus dem Bezirk Ried im Innkreis habe nur kurz einkaufen fahren wollen, teilte die deutsche Polizei am Montag mit. Ihr Ziel: die nächste Ortschaft. Stattdessen erreichte sie das bayerische Teisendorf. Dort sei sie immer wieder im Kreis gefahren, was einem Passanten aufgefallen sei.