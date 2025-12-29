Vorteilswelt
„Es ist ein Privileg“

Musikerin spielt auf Geige, die 275 Jahre alt ist

Oberösterreich
29.12.2025 15:00
Donica Tran ist Musikerin an der Bruckneruni Linz
Donica Tran ist Musikerin an der Bruckneruni Linz(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Alte Instrumente sind etwas Besonderes für junge Musiker. Die Geigerin Donica Tran spielt auf einem Instrument, das bereits 275 Jahre alt ist und vom legendären Meister Giovanni B. Guadagnini gebaut wurde. „Es ist für mich ein Privileg“, schwärmt die Spitzenmusikerin im „Krone“-Talk.

0 Kommentare

Sie wurde 1750 vom legendären Meister Giovanni B. Guadagnini gebaut und von Virtuosen gespielt: Die Guadagnini-Geige. Sie befindet sich seit vier Jahren nach einer Schenkung im Besitz der Linzer Bruckneruni. Ausgewählte Master-Studierende dürfen sie spielen. Aktuell liegt sie in den Händen der vietnamesisch-australischen Geigerin Donica Tran.

Wertvolles Instrument
„Es ist für mich ein Privileg, nun Teil der Geschichte dieser Geige zu sein“, schwärmt die Spitzenmusikerin im „Krone“-Talk. Nur wenige hundert Originale der Guadagnini-Geigen existieren, was das Instrument extrem wertvoll macht. Es wird sorgsam gepflegt, gleichzeitig will die Violine aber auch „normal“ gespielt werden.

Mozart war noch nicht auf der Welt, als diese Geige gebaut worden ist.
Mozart war noch nicht auf der Welt, als diese Geige gebaut worden ist.(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Stilvolle Reisen
Tran sagt: „Ich behandle sie eigentlich wie jede Geige, obwohl ich darauf achte, dass sie stilvoll reist: Keine Fahrräder, nur feinste Gepäckträger im Flugzeug!“ Der Klang des Instruments ist „warm, tief, reich. Die Geige besitzt eine kraftvolle Projektion, die nur ein Instrument ihres Alters haben kann.“

Konzert im Brucknerhaus
Obwohl Tran bereits international Karriere macht, kann sie von dieser Geige auch noch etwas lernen: „Sie hat mir beigebracht, meinen Klang zu öffnen und bis in den hintersten Teil des Konzertsaals zu projizieren. Sie hat mir gezeigt, wie leise man spielen kann und meinen Ohren ein ganz neues Spektrum an Farben, Klängen und Texturen eröffnet. Ich werde sie so viel wie möglich spielen!“ Davon profitiert das Publikum: Tran wird am Mittwoch, 28. Jänner (18 Uhr), im Brucknerhaus die berühmte „Bach-Ciacona“ spielen. Dann entfaltet die barocke Geige den Klang jener Epoche, in der sie gebaut worden ist.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
