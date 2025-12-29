Musikerin spielt auf Geige, die 275 Jahre alt ist

Konzert im Brucknerhaus

Obwohl Tran bereits international Karriere macht, kann sie von dieser Geige auch noch etwas lernen: „Sie hat mir beigebracht, meinen Klang zu öffnen und bis in den hintersten Teil des Konzertsaals zu projizieren. Sie hat mir gezeigt, wie leise man spielen kann und meinen Ohren ein ganz neues Spektrum an Farben, Klängen und Texturen eröffnet. Ich werde sie so viel wie möglich spielen!“ Davon profitiert das Publikum: Tran wird am Mittwoch, 28. Jänner (18 Uhr), im Brucknerhaus die berühmte „Bach-Ciacona“ spielen. Dann entfaltet die barocke Geige den Klang jener Epoche, in der sie gebaut worden ist.