Auf Gegenfahrbahn geraten: Zwei Schwerverletzte

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen kam es am Montag gegen 19.10 Uhr auf der L1472 im Gemeindegebiet von Pregarten. Die Landesleitzentrale wurde über die automatische E-Call-Auslösung verständigt. Ein 26-jähriger niederländischer Staatsangehöriger dürfte, aus bislang unbekannter Ursache, mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen sein, woraufhin es zur Frontalkollision mit dem Fahrzeug einer 28-Jährigen aus Linz kam.