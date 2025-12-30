Auf Gegenfahrbahn geraten: Zwei Schwerverletzte

Schwerer Unfall am Montagabend in Pregarten (Oberösterreich). Ein 26-Jähriger dürfte auf die Gegenfahrbahn gekommen sein und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden 28-Jährigen. Beide Lenker erlitten bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurden in Linzer Spitäler eingeliefert.
Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen kam es am Montag gegen 19.10 Uhr auf der L1472 im Gemeindegebiet von Pregarten. Die Landesleitzentrale wurde über die automatische E-Call-Auslösung verständigt. Ein 26-jähriger niederländischer Staatsangehöriger dürfte, aus bislang unbekannter Ursache, mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen sein, woraufhin es zur Frontalkollision mit dem Fahrzeug einer 28-Jährigen aus Linz kam.
Beide Unfallbeteiligten wurden beim Zusammenstoß schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das Kepler Universitätsklinikum sowie in das UKH Linz gebracht.
