Neue Gesichter, Abschiede und Würste im Kaiserpark

Nach dem spektakulären Kulturhauptstadt-Jahr hätte man meinen können: Jetzt wird’s beschaulich. Falsch gedacht! Im Kulturjahr 2025 stürmten neue Gesichter die Bühne, der Walzerkönig ließ die Herzen höherschlagen, und am Traunsee bebte der Boden unter Rockgitarren. Überraschungen, Emotionen und unvergessliche Momente – und Abschiede: Kultur in Oberösterreich war alles andere als leise!
Es gab gar kein Vorbeikommen am Walzerkönig Johann Strauss, der oberste „Schani“ von Wien, hätte heuer seinen 200. Geburtstag gefeiert.
Bereits am 1. Jänner wurde das Neue Jahr mit Walzerseligkeit begrüßt. Das Neujahrskonzert 2025 im Wiener Musikverein, dirigiert von Riccardo Muti, markierte mit acht Strauss-Werken den Auftakt für das Jubiläumsjahr, das über Wien – hier huldigte man Strauss insgesamt mit 65 Produktionen – weit hinausstrahlte.
Operettenfieber und Walzer im All
So wurde der „Donauwalzer“ in einer spektakulären Aktion ins All gesendet, er gilt als inoffizielle Hymne des Weltalls.
In Oberösterreich gab es punktuell ebenfalls Konzerte mit viel Strauss, der Höhepunkt des Jubiläums wurde aber im Linzer Musiktheater mit „Wiener Blut“ begangen, das an seinem Geburtstag, dem 25. Oktober, die Premiere hatte.
Die bejubelte Operette über „Liebe, Lüge, Lebensgier“(krone.at) ist weiterhin am Spielplan und begeisterte bereits 11.049 Besucher.
Sie lassen Brucknerhaus und LIVA neu abheben
Im April stand die neue Doppelspitze von LIVA (Linzer Veranstaltungsgesellschaft) und Brucknerhaus fest, Mitte August folgte der Amtsantritt: Norbert Trawöger, vormals Direktor des Bruckner Orchesters, ist nun künstlerischer Direktor, Kai Liczewski ist kaufmännischer Geschäftsführer.
Wie fühlt sich der Job nach den ersten vier Monaten an? „Ein Traumjob, unglaublich fordernd, unfassbar schön!“, sagt Trawöger zur „Krone“. Liczewski: „Intensiv, lebendig. Wir sind extrem schnell ins Tun gekommen.“ Springt die Aufbruchsstimmung auf das Publikum über? „Ja, persönlich erfahre ich dies täglich in Gesprächen und anfeuernden Zurufen!“, sagt Trawöger. Und: „Karten- und Aboverkäufe konnten schon gesteigert werden.“
Beats am Traunsee, Abschied vom Lido
Heuer gab es einen totalen Run auf Konzerte in Oberösterreich. Der Auftritt der britischen Rock-Ikone Bonnie Tyler war eines von vielen Highlights im „Frischluft“-Sommer im Posthof. Bilderbuch rockte den Traunsee: 4000 Fans jubelten in Gmunden! Das Linzer „Krone“-Fest am Linzer Jahrmarktgelände zog gar Tausende Besucher mit Acts wie Nazareth, Leony, Clueso oder Zwirn an. Abschiedsstimmung gab es dagegen bei der dritten Ausgabe von „Lido Sounds“, das nicht mehr wiederkehren wird.
Fette Autos und Häuser im Kaiserpark
Der steirische Künstler Erwin Wurm gilt als Provokateur – und er zählt zur Weltspitze. Im Kaiserpark in Bad Ischl stellte er „fette Autos“, „fette Häuser“ und verbogene Segelboote und große Figuren aus. Weitere Ausstellungen machte er in Gmunden und in Linz.
Bruckner Orchester: Chefdirigent wurde gefunden
Christoph Koncz wird Nachfolger von Markus Poschner als Chefdirigent des Bruckner Orchesters Linz und Musikdirektor des Landestheaters Linz. Nachdem Chefdirigent Markus Poschner seinen bis 2027 laufenden Vertrag nicht verlängert, hatten sich 140 Personen für die Nachfolge beworben, wir haben darüber berichtet.
Jede Probe und jedes Konzert ist ein Geben und Nehmen, ein Austausch – das liegt mir sehr am Herzen.
Christoph Koncz, design. Chefdirigent Bruckner Orchester
Klimt-Bild sorgte für Markt-Rekord
Gustav Klimts „Bildnis Elisabeth Lederer“ wurde zum Rekordpreis von 236 Millionen Dollar nach Abu Dhabi verkauft. Klimts „Blumenwiese“, die auf 80 Mio. Dollar geschätzt worden war, wurde um 75 Millionen zugeschlagen – mit Aufpreis 86 Millionen. „Waldabhang in Unterach am Attersee“, das auf 70 Mio. Dollar geschätzt worden war, erzielte einen Hammerpreis von 61 Millionen – was nach Berechnungen des Auktionshauses 70,76 Mio. Dollar Verkaufspreis ergab. Alle Gemälde stammten aus der Sammlung des verstorbenen Milliardärs Leonard A. Lauder.
Sein Porträt eines „Prinzen aus Ghana“ beschäftigt dagegen aktuell die Staatsanwaltschaft Wien, die den Weg des Bildes prüft. Es tauchte kürzlich in Wien auf – Ungarn erhob Anspruch darauf.
„Übermaler“ Arnulf Rainer verstarb in Oberösterreich
Am 18. Dezember 2025 verstarb Arnulf Rainer im Alter von 96 Jahren in Enzenkirchen, Innviertel, wo er lebte. Rainer war einer der bedeutendsten Vertreter der österreichischen Nachkriegskunst und weltweit in Museen präsent.
