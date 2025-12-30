Neue Gesichter, Abschiede und Würste im Kaiserpark

Beats am Traunsee, Abschied vom Lido

Heuer gab es einen totalen Run auf Konzerte in Oberösterreich. Der Auftritt der britischen Rock-Ikone Bonnie Tyler war eines von vielen Highlights im „Frischluft“-Sommer im Posthof. Bilderbuch rockte den Traunsee: 4000 Fans jubelten in Gmunden! Das Linzer „Krone“-Fest am Linzer Jahrmarktgelände zog gar Tausende Besucher mit Acts wie Nazareth, Leony, Clueso oder Zwirn an. Abschiedsstimmung gab es dagegen bei der dritten Ausgabe von „Lido Sounds“, das nicht mehr wiederkehren wird.