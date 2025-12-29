Unbekannter flüchtete nach Kollision auf der Piste

Weiterer Skiunfall

Fast zeitgleich kam es im dortigen Skigebiet zu einem weiteren Skiunfall. Dabei verletzte sich ein 41-Jähriger aus Peilstein, als er die präparierte Piste verlassen hatte, um seinen Kindern beim Skikurs zuzusehen. Der Zufahrtsweg zu einem Gasthaus, den er überquerte, wies einige apere Stellen auf. Dort stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu.