Snowboarder verletzt

Unbekannter flüchtete nach Kollision auf der Piste

Oberösterreich
29.12.2025 10:00
Fahrerflucht ist auch nach Skiunfällen strafbar (Symbolfoto).
Fahrerflucht ist auch nach Skiunfällen strafbar (Symbolfoto).

Zu gleich zwei Skiunfällen kam es am Sonntag am Hochficht. Ein Vater wurde verletzt, weil er die präparierte Piste verlassen hatte, um seinen Kindern beim Skikurs zuzusehen. Für einen jungen Snowboarder endete ein Zusammenstoß mit Gesichtsverletzungen – sein Unfallgegner beging Fahrerflucht.

Mit Verletzungen im Gesicht endete Sonntagmittag ein Zusammenstoß eines Snowboarders (18) aus Tschechien mit einem anderen Wintersportler am Hochficht. Der 18-Jährige fuhr gegen 12.45 Uhr mit seinem Board die Reischlbergabfahrt talwärts, als er mit dem Unbekannten kollidierte. Während sich der Tscheche noch selbstständig in ärztliche Behandlung begeben konnte, fuhr sein Unfallgegner einfach weiter. Die Polizei bittet um Hinweise unter 059/133 4261.

Weiterer Skiunfall
Fast zeitgleich kam es im dortigen Skigebiet zu einem weiteren Skiunfall. Dabei verletzte sich ein 41-Jähriger aus Peilstein, als er die präparierte Piste verlassen hatte, um seinen Kindern beim Skikurs zuzusehen. Der Zufahrtsweg zu einem Gasthaus, den er überquerte, wies einige apere Stellen auf. Dort stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Oberösterreich

