Unbekannter flüchtete nach Kollision auf der Piste

Zu gleich zwei Skiunfällen kam es am Sonntag am Hochficht. Ein Vater wurde verletzt, weil er die präparierte Piste verlassen hatte, um seinen Kindern beim Skikurs zuzusehen. Für einen jungen Snowboarder endete ein Zusammenstoß mit Gesichtsverletzungen – sein Unfallgegner beging Fahrerflucht.
Mit Verletzungen im Gesicht endete Sonntagmittag ein Zusammenstoß eines Snowboarders (18) aus Tschechien mit einem anderen Wintersportler am Hochficht. Der 18-Jährige fuhr gegen 12.45 Uhr mit seinem Board die Reischlbergabfahrt talwärts, als er mit dem Unbekannten kollidierte. Während sich der Tscheche noch selbstständig in ärztliche Behandlung begeben konnte, fuhr sein Unfallgegner einfach weiter. Die Polizei bittet um Hinweise unter 059/133 4261.
Weiterer Skiunfall
Fast zeitgleich kam es im dortigen Skigebiet zu einem weiteren Skiunfall. Dabei verletzte sich ein 41-Jähriger aus Peilstein, als er die präparierte Piste verlassen hatte, um seinen Kindern beim Skikurs zuzusehen. Der Zufahrtsweg zu einem Gasthaus, den er überquerte, wies einige apere Stellen auf. Dort stürzte er und zog sich schwere Verletzungen zu.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.