Raimann bringt den Kollegen Deutsch bei

Berlin liegt im Football-Fieber! Vor dem NFL-Duell am Sonntag zwischen Indianapolis und Atlanta machte sich die „Krone“ vor Ort ein Bild. Auch die Gastronomie zieht beim Spektakel voll mit. Von Colts-Star Bernhard Raimann gab es für die Mitspieler indes einen „Sprachkurs“.
Stundenlanges Anstehen, um im NFL-Store einzukaufen oder sich bei den Colts einen Gratis-Schal abzuholen. Ein riesengroßes NFL-Logo vor dem Brandenburger Tor. Berlin liegt seit Tagen im Football-Fieber. Heute (15.30 Uhr) treffen die Indianapolis Colts mit Österreichs Star Bernhard Raimann im Olympiastadion auf die Atlanta Falcons.
