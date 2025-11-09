Vorteilswelt
NFL-Stars in Berlin

Raimann bringt den Kollegen Deutsch bei

US-Sport
09.11.2025 06:30
Österreichs Football-Star Bernhard Raimann.
Österreichs Football-Star Bernhard Raimann.(Bild: Urbantschitsch Mario)

Berlin liegt im Football-Fieber! Vor dem NFL-Duell am Sonntag zwischen Indianapolis und Atlanta machte sich die „Krone“ vor Ort ein Bild. Auch die Gastronomie zieht beim Spektakel voll mit. Von Colts-Star Bernhard Raimann gab es für die Mitspieler indes einen „Sprachkurs“.

Stundenlanges Anstehen, um im NFL-Store einzukaufen oder sich bei den Colts einen Gratis-Schal abzuholen. Ein riesengroßes NFL-Logo vor dem Brandenburger Tor. Berlin liegt seit Tagen im Football-Fieber. Heute (15.30 Uhr) treffen die Indianapolis Colts mit Österreichs Star Bernhard Raimann im Olympiastadion auf die Atlanta Falcons.

Felix Cerny
Felix Cerny
Mehr US-Sport
Krone Plus Logo
NFL-Stars in Berlin
Raimann bringt den Kollegen Deutsch bei
Krone Plus Logo
Raimann-Oma Erika:
„Wenn einer Bernhard wehtut, laufe ich aufs Feld“
Üble Hassnachrichten
„Ich sollte Krebs bekommen und sterben“
Der nächste Sieg
NBA: Erstes Saison-Double-Double von Jakob Pöltl
NHL
Rossi trifft bei Sieg von Minnesota über Islanders

