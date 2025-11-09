„Die Möglichkeit für ein neues Stadion gibt es!“

Unser Fußballteam kämpft in Zypern (15.11) und daheim gegen Bosnien (18.11) um die erste WM seit 1998. Hinter den Kulissen geht das Match um eine Multifunktionsarena für Fußball und Konzerte weiter. Wobei der Denkmalschutz des Happel-Stadions nicht in Stein gemeißelt ist ...
Die erste Weltmeisterschaft mit rot-weiß-roter Beteiligung nach 28 Jahren – 180 Spielminuten trennen Teamchef Ralf Rangnick noch von seinem großen sportlichen Traum. Während der Deutsche hinter den Kulissen weiter verbissen um sein zweites Vermächtnis kämpft: jene Multifunktionsarena, die künftig auch Österreichs Fußball-Nationalstadion sein soll!
