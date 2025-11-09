Krebs zweimal besiegt – und 37 Mal nach Mariazell!

Die Fußball-Saison biegt schön langsam in die Zielgerade. Den ein oder anderen Winter hat Alfred Hofer aus Großsteinbach in der Steiermark auch schon erlebt. Der Schiri-Routinier ist stolze 72 Jahre, pfeift nach wie vor. Und er erzählte der „Krone“ seine bewegte Lebensgeschichte.
Alfred Hofer aus Großsteinbach ist das, was man Schiedsrichter-Legende bezeichnen kann. Hofer ist 72 Jahre alt, damit der älteste Kampfmannschafts-Schiedsrichter des Steirischen Fußballverbandes – der gesamt 317 Referees zählt. Und Hofer pfeift nach wie vor im Unterhaus und im Jugendbereich. Bis zu dreimal wöchentlich steht er auf dem Rasen. Mittlerweile befindet er sich im 40. Jahr!
