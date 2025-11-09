Krebs zweimal besiegt – und 37 Mal nach Mariazell!

Alfred Hofer aus Großsteinbach ist das, was man Schiedsrichter-Legende bezeichnen kann. Hofer ist 72 Jahre alt, damit der älteste Kampfmannschafts-Schiedsrichter des Steirischen Fußballverbandes – der gesamt 317 Referees zählt. Und Hofer pfeift nach wie vor im Unterhaus und im Jugendbereich. Bis zu dreimal wöchentlich steht er auf dem Rasen. Mittlerweile befindet er sich im 40. Jahr!