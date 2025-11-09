„Wer fällt denn auf so etwas rein?“, haben sich bei dieser Meldung wohl viele gedacht: Eine Deutsche steht mit Sack und Pack vor der Tür von Gottfried Würcher, dem Kopf des Nockalm Quintetts, und begehrt Einlass. Weil sie einem Internet-Betrüger aufsaß, der ihr die große Liebe vorgaukelte – und nebenher kräftig abkassierte.
„Wer fällt denn auf so etwas rein?“ Das dachte sich auch die Autorin Sarah Kuttner, als sie nach dem Tod ihrer Mutter entdeckte, dass auch diese einem sogenannten „Love-Scammer“ aufgesessen war. Sie hat darüber den Roman „Mama & Sam“ geschrieben, auch als Warnung für andere. Denn niemand, der so getäuscht wird, sei „doof“, ist sie überzeugt. „Meine Mutter war schlau und kultiviert und liebte die Liebe – hatte aber im Laufe ihres Lebens nicht genug davon bekommen, deshalb war sie für diesen Betrug anfällig“, meint sie in der „SZ“.
Längst haben Betrugsfabriken weit manipulativere Methoden als den „nigerianischen Prinzen“ und seine Millionen. Sie setzen auf ein Gefühl, das jeden verwundbar macht, und wissen, wie man die große Liebe vorgaukelt. Bis die Opfer „Geld bezahlen, damit die Liebe in ihrem Leben bleibt“, so Kuttner. Was wirklich bleibt sind finanzielle und persönliche Tragödien.
Die Sehnsucht nach Liebe tragen wir alle in uns – und wenn sie sich zeigt, macht sie leicht blind für die Wahrheit und die Falle, die sich vor einem auftut. Das ist nicht „doof“, sondern zutiefst menschlich.
