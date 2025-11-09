„Wer fällt denn auf so etwas rein?“ Das dachte sich auch die Autorin Sarah Kuttner, als sie nach dem Tod ihrer Mutter entdeckte, dass auch diese einem sogenannten „Love-Scammer“ aufgesessen war. Sie hat darüber den Roman „Mama & Sam“ geschrieben, auch als Warnung für andere. Denn niemand, der so getäuscht wird, sei „doof“, ist sie überzeugt. „Meine Mutter war schlau und kultiviert und liebte die Liebe – hatte aber im Laufe ihres Lebens nicht genug davon bekommen, deshalb war sie für diesen Betrug anfällig“, meint sie in der „SZ“.