Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kolumne

Wer fällt denn auf so etwas rein?

Kolumnen
09.11.2025 06:30
Franziska Trost berichtet für die „Krone“ über unterschiedlichste Kultur-Themen. In ihren ...
Franziska Trost berichtet für die „Krone“ über unterschiedlichste Kultur-Themen. In ihren Kolumnen fängt sie regelmäßig ein, was unsere Leser bewegt.(Bild: Reinhard Holl, adobe.stock.com, Krone KREATIV)
0 Kommentare

„Wer fällt denn auf so etwas rein?“, haben sich bei dieser Meldung wohl viele gedacht: Eine Deutsche steht mit Sack und Pack vor der Tür von Gottfried Würcher, dem Kopf des Nockalm Quintetts, und begehrt Einlass. Weil sie einem Internet-Betrüger aufsaß, der ihr die große Liebe vorgaukelte – und nebenher kräftig abkassierte.

„Wer fällt denn auf so etwas rein?“ Das dachte sich auch die Autorin Sarah Kuttner, als sie nach dem Tod ihrer Mutter entdeckte, dass auch diese einem sogenannten „Love-Scammer“ aufgesessen war. Sie hat darüber den Roman „Mama & Sam“ geschrieben, auch als Warnung für andere. Denn niemand, der so getäuscht wird, sei „doof“, ist sie überzeugt. „Meine Mutter war schlau und kultiviert und liebte die Liebe – hatte aber im Laufe ihres Lebens nicht genug davon bekommen, deshalb war sie für diesen Betrug anfällig“, meint sie in der „SZ“.

Längst haben Betrugsfabriken weit manipulativere Methoden als den „nigerianischen Prinzen“ und seine Millionen. Sie setzen auf ein Gefühl, das jeden verwundbar macht, und wissen, wie man die große Liebe vorgaukelt. Bis die Opfer „Geld bezahlen, damit die Liebe in ihrem Leben bleibt“, so Kuttner. Was wirklich bleibt sind finanzielle und persönliche Tragödien.

Die Sehnsucht nach Liebe tragen wir alle in uns – und wenn sie sich zeigt, macht sie leicht blind für die Wahrheit und die Falle, die sich vor einem auftut. Das ist nicht „doof“, sondern zutiefst menschlich.

Porträt von Franziska Trost
Franziska Trost
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Nationalratspräsident Walter Rosenkranz hat nach seinem Erlebnis im Vorjahr auf die Teilnahme am ...
Novemberpogrome Wien
Rosenkranz nahm nicht an offiziellem Gedenken teil
Die ehemalige Lehrerin „Abby“ Zwerner (28) erhob Klage gegen die stellvertretende Schulleiterin ...
Schüler (6) drückte ab
Lehrerin erhält nach Schuss Millionenentschädigung
Dashcam zeigt Unglück
UPS-Absturz: Triebwerk löste sich während Start
Nach Angriff auf Lokal
Inhaber entsetzt: „Wollen kein Rechts, kein Links“
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
128.318 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Wien
Schüsse in Wiener Lokal: Todesopfer nach Streit
116.746 mal gelesen
Großeinsatz in Wien-Ottakring am Donnerstagabend.
Kärnten
Betrugsopfer steht mit Umzugswagen vor Musikstar
104.576 mal gelesen
Krone Plus Logo
Vor dem Haus von Nockis-Star Gottfried Würcher stand plötzlich eine Deutsche mit Umzugkartons.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kolumne
Wer fällt denn auf so etwas rein?
„Krone“-Kommentar
Krokodilstränen aus der konservativen Ecke
„Krone“-Kommentar
Mahrers „Fehler“:  Alles falsch gemacht
„Krone“-Kommentar
„Antifa“ – nur  linke Idealisten?
Was sich Sepp denkt:
Edelschmarotzer, die wir auch noch selber zahlen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf