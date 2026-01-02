Auch Bundesheer zur Stelle: Perfekte Rettungskette

„Plötzlich schrien alle am Traktoranhänger und gingen sofort in Deckung“: Ein Moment, den Beatrix Christen wohl nie vergessen wird. Gemeinsam war die fröhliche Freundespartie mit einem Oldtimertraktor ordnungsgemäß auf Weg zum Stadtfest-Umzug Mistelbach. „Alle anderen sahen, was ich nicht bemerken konnte, da ich in diesem Moment ein Handzeichen für das Abbiegen gegeben habe“, erinnert sich die 51-Jährige an den tragischen Moment: Seitlich kam ein Auto herangesaust – ein Zusammenstoß war schon im Vorhinein eigentlich unvermeidbar.