Nur noch 17 Prozent: In der SPÖ rumort es gewaltig

„Geburtshelfer für die KPÖ“

Bemerkenswert überdies sei, dass durch die SP-Schwäche die Kommunisten und die Grünen Aufwind erfahren. „Babler ist nicht Totengräber, sondern Geburtshelfer der KPÖ. Die sind geeint wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Der linkslinke Bablerkurs macht sie noch mehr salonfähig. Die SPÖ wird die bittere Pille im urbanen Bereich präsentiert bekommen. St. Pölten und Graz, wo die Kommunisten regieren, wählen demnächst.“ Die Kommunisten, sie würden durch diese Entwicklungen noch stärker werden und hätten gute Aussichten auf den Einzug ins Parlament.