Windkraftfrage Kärnten: Sturm oder laues Lüftchen?

Bis zum 21. Februar muss die Windkraftfrage in Kärnten gesetzlich geregelt sein, und dem Landtag liegt ein entsprechender Gesetzesvorschlag vor. In seltener Einigkeit stehen alle vier Fraktionen dahinter, doch die Aufhebung der Windkraftbefragung durch den VfGH könnte stören.
„Soll zum Schutz der Kärntner Natur (einschließlich des Landschaftsbildes) die Errichtung weiterer Windkraftanlagen auf Bergen und Almen in Kärnten landesgesetzlich verboten werden?“ Mit dieser Frage und ihrer Entstehung haben sich in den vergangenen eineinhalb Jahren die Landtagsparteien, die Juristen des Kärntner Verfassungsdiensts, verschiedene Interessenvertretungen, dann die Kärntner Wähler – 51,55 Prozent sprachen sich im Jänner 2025 dabei gegen mehr Windräder aus –, dann wieder Juristen und zuletzt der Verfassungsgerichtshof beschäftigt.
