Windkraftfrage Kärnten: Sturm oder laues Lüftchen?

„Soll zum Schutz der Kärntner Natur (einschließlich des Landschaftsbildes) die Errichtung weiterer Windkraftanlagen auf Bergen und Almen in Kärnten landesgesetzlich verboten werden?“ Mit dieser Frage und ihrer Entstehung haben sich in den vergangenen eineinhalb Jahren die Landtagsparteien, die Juristen des Kärntner Verfassungsdiensts, verschiedene Interessenvertretungen, dann die Kärntner Wähler – 51,55 Prozent sprachen sich im Jänner 2025 dabei gegen mehr Windräder aus –, dann wieder Juristen und zuletzt der Verfassungsgerichtshof beschäftigt.