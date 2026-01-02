Darts-WM: Die Nummer zwei der Welt ist draußen!

Littler gegen Landsmann

Damit steht auch fest, dass Luke Littler garantiert die Nummer eins nach der WM bleibt. Der 18-jährige Engländer gewann die Partie gegen den Polen Krzysztof Ratajski im Eiltempo mit 5:0 und trifft in der Runde der letzten Vier auf Landsmann Ryan Searle. Der Mann mit dem Spitznamen „Heavy Metal“ setzte sich gegen den Waliser Jonny Clayton mit 5:2 durch.