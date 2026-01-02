Darts-WM: Die Nummer zwei der Welt ist draußen!

Die Nummer zwei der Welt hat’s erwischt! Der Engländer Luke Humphries, Weltmeister von 2024, musste sich am Donnerstag im Viertelfinale der Darts-WM Gian van Veen aus den Niederlanden deutlich mit 1:5 geschlagen geben.
Im Viertelfinale der Darts-WM setzte sich Van Veen überraschend klar gegen Humphries durch. Mit seinem Sieg komplettierte der 23-Jährige das Halbfinale, trifft nun am Freitagabend auf den schottischen Routinier Gary Anderson.
Zudem sorgte er für das Ende einer Ära. Wie Sport1 berichtet, war Michael van Gerwen mehr als 13 Jahre der beste Niederländer auf der Darts-Tour. Doch mit seinem Vorstoß ins Halbfinale verdrängt Van Veen nun seinen Landsmann vom dritten Platz der Weltrangliste. Für Humphries hingegen endet das Turnier einer großen Enttäuschung.
Littler gegen Landsmann
Damit steht auch fest, dass Luke Littler garantiert die Nummer eins nach der WM bleibt. Der 18-jährige Engländer gewann die Partie gegen den Polen Krzysztof Ratajski im Eiltempo mit 5:0 und trifft in der Runde der letzten Vier auf Landsmann Ryan Searle. Der Mann mit dem Spitznamen „Heavy Metal“ setzte sich gegen den Waliser Jonny Clayton mit 5:2 durch.
