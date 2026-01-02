Vorteilswelt
Nun droht Olympia-Aus

Skisprung-Legende fliegt aus dem Tournee-Kader

Ski Nordisch
02.01.2026 05:36
Simon Ammann enttäuschte auch in Garmisch-Partenkirchen.
Simon Ammann enttäuschte auch in Garmisch-Partenkirchen.(Bild: GEPA)

Das hat er sich ganz anders vorgestellt! Eigentlich wollte der Schweizer Routinier Simon Ammann mit einem guten Ergebnis beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen Selbstvertrauen tanken und die Verantwortlichen von sich überzeugen, doch nun wird die Skisprung-Legende aus dem Vierschanzentournee-Kader gestrichen.

Die Tournee und Ammann, eine echte Liebesbeziehung ist zwischen den beiden trotz der vielen, vielen Teilnahmen nie entstanden. Abseits von Olympia-Gold gewann der Schweizer auch Skisprung-WM-Gold und Skiflug-WM-Gold sowie 23 Weltcup-Bewerbe, die Tour-Gesamtwertung entschied er aber auch in seinen besten Zeiten nie für sich. Und jetzt gibt’s einen herben Rückschlag!

Simon Ammann
Simon Ammann(Bild: GEPA)

Trunz und Peier bekommen Chance
Für Ammann ist die Tournee nach zwei Springen bereits vorbei. Sowohl beim Auftakt in Oberstdorf als auch am Donnerstag in Garmisch-Partenkirchen verpasste der 44-Jährige den Sprung in den zweiten Durchgang. Gemeinsam mit Landsmann Juri Kesseli wird die Legende aus dem Tournee-Kader gestrichen, Felix Trunz und Killian Peier bekommen nun ihre Chance.

Olympia-Start wackelt
Jetzt droht auch der Olympia-Traum von Ammann zu platzen. Sowohl 2002 in Salt Lake City als auch 2010 in Vancouver kürte sich der Schweizer zum Doppel-Olympiasieger. Der Routinier will den Zauber der Winterspiele ein weiteres Mal erleben, doch sein Start in Mailand und Cortina wackelt aufgrund seiner schwachen Form gewaltig.

