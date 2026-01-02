Skisprung-Legende fliegt aus dem Tournee-Kader

Die Tournee und Ammann, eine echte Liebesbeziehung ist zwischen den beiden trotz der vielen, vielen Teilnahmen nie entstanden. Abseits von Olympia-Gold gewann der Schweizer auch Skisprung-WM-Gold und Skiflug-WM-Gold sowie 23 Weltcup-Bewerbe, die Tour-Gesamtwertung entschied er aber auch in seinen besten Zeiten nie für sich. Und jetzt gibt’s einen herben Rückschlag!