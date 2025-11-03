Bei den SPÖ-Länderchefs schrillen die Alarmglocken

Lösungen und bessere Sichtbarkeit gefordert

„Es braucht sofort Lösungen im Gesundheitsbereich, effektive Maßnahmen gegen die Teuerung, und die SPÖ muss auf allen Ebenen eine klare Linie vertreten, wenn es um die sogenannte Ausländerpolitik geht. Migration ist nach wie vor ein Thema, das die Bevölkerung in Österreich bewegt — wenn wir hier keine klaren Antworten geben, trauen uns die Österreicher auch nicht zu, in den anderen Bereichen glaubwürdig zu sein“, ergänzt Lercher.