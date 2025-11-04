Hoch g‘winnen wird‘s die Babler-SPÖ nimma …

Mit Spitzenkandidat Babler fiel die SPÖ bei den Nationalratswahlen im September des Vorjahres auf Platz 3 zurück, schaffte gerade noch 21 Prozent, das schlechteste je erzielte Ergebnis. Hätte man ein Jahr später gewählt, das zeigen Umfragen im „Krone“-Auftrag, hätte die SPÖ gar nur noch 18 Prozent erreicht – genau halb so viel wie die echte Nummer 1, die FPÖ. Ein Desaster.