Heiße Transfer-Aktie: GAK angelt nach ÖFB-Tormann

Wird er der neue GAK-Torhüter? Nachdem Stammgoalie Jakob Meierhofer im abgelaufenen Herbst nicht immer zu überzeugen gewusst hatte, wird die Feldhofer-Truppe im Winter am Tormannsektor offenbar noch einmal nachrüsten. Die „Krone“ weiß: Ein steirischer ÖFB-Legionär hat das Interesse der Rotjacken geweckt.