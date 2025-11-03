SPÖ-Desaster | Hoch gewinnen

Hoch gewinnen. Der Trend Richtung Keller setzt sich sogar noch fort. In der „Frage des Tages“ von krone.at, ob die SPÖ noch tiefer in die Krise sinken könne, antworteten gestern mehr als 90 Prozent mit „Ja“, während in der nun veröffentlichten IFDD-Umfrage die Babler-Sozialisten überhaupt nur auf 17 Prozent kommen. Natürlich seien Umfragen mit solchen Zahlen „nicht sehr zufriedenstellend“, hatte Parteichef Babler im „Krone“-Interview vor zwei Wochen gemeint. Aber er sei schließlich nicht in die Politik gegangen, „um einen Umfrage-Wettbewerb zu gewinnen“. Tja. Aber um Wahlen zu gewinnen, siehe „Nummer 1“-Ansage aus dem Jahr 2023, wohl doch. Wieder einmal muss man an den legendären Kicker Toni Pfeffer denken, der bekanntlich beim 0:5-Rückstand Österreichs gegen Spanien 1999 gemeint hatte: „Hoch wer ma‘s nimma gwinnen.“ Österreich verlor 0:9. Auch wenn Babler „immer für Überraschungen gut“ ist (siehe oben): „Hoch gewinnen“ wird die SPÖ mit ihm nicht mehr…