Auto von hochrangigem AfD-Politiker angezündet

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Baumanns Parteikollegin Kerstin Przygodda ging bereits mit Schuldzuweisungen an die Öffentlichkeit und postete auf ihrer X-Seite: „Vier Fahrzeuge in Flammen, gezielte Zerstörung vor dem Wohnhaus – kein Einzelfall, sondern das Markenzeichen linksextremer Gewalt. Wie der jüngste Molotow-Angriff in der Schwäbischen Alb zeigt, eskaliert die Antifa von Graffiti zu Feuerbomben: ein Muster der militanten Intoleranz, das Dissens mit Brandstiftung bestraft“