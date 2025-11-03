Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Brandstiftungsverdacht

Auto von hochrangigem AfD-Politiker angezündet

Außenpolitik
03.11.2025 16:40
Symbolbild
Symbolbild(Bild: APA/AFP/DPA/DANIEL BOCKWOLDT)

In Hamburg sind in der Nacht auf Montag mehrere Autos in Flammen aufgegangen. In diesem Fall hat sogar der Verfassungsschutz die Ermittlungen aufgenommen. Denn unter den ausgebrannten Fahrzeugen befand sich auch das Auto eines hochrangigen AfD-Politikers, dessen Adresse laut einem Medienbericht erst vor wenigen Wochen auf einer Antifa-Website geleakt worden war.

0 Kommentare

5 Uhr früh sei Bernd Baumann von Mitgliedern des Staatsschutzes geweckt und über den Vorfall informiert worden, teilte das Büro des Geschäftsführers der AfD-Bundestagsfraktion am Montag mit. Es wurden auch Aufnahmen vom Tatort veröffentlicht. Darin waren drei vollkommen ausgebrannte Fahrzeuge und ein viertes mit deutlichen Brandspuren zu sehen.

Bernd Baumann flankiert von seinen AfD-Kollegen Georg Pazderski und Bernd Höcke
Bernd Baumann flankiert von seinen AfD-Kollegen Georg Pazderski und Bernd Höcke(Bild: AFP/TOBIAS SCHWARZ)

Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Baumanns Parteikollegin Kerstin Przygodda ging bereits mit Schuldzuweisungen an die Öffentlichkeit und postete auf ihrer X-Seite: „Vier Fahrzeuge in Flammen, gezielte Zerstörung vor dem Wohnhaus – kein Einzelfall, sondern das Markenzeichen linksextremer Gewalt. Wie der jüngste Molotow-Angriff in der Schwäbischen Alb zeigt, eskaliert die Antifa von Graffiti zu Feuerbomben: ein Muster der militanten Intoleranz, das Dissens mit Brandstiftung bestraft“

Lesen Sie auch:
Im März wurde Jenewein wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie Missbrauch der ...
„Weiter FPÖ-Mitglied“
Hans-Jörg Jenewein neuer Pressesprecher der AfD
23.10.2025
Stärkste Kraft ist CDU
AfD verdreifacht Ergebnis bei Kommunalwahlen
14.09.2025
Kurz vor Kommunalwahl
Tod von sechs AfD-Politikern sorgt für Aufsehen
02.09.2025

„Ich habe andauernd Anschläge auf mein Haus“
Laut dem Nachrichtenportal „Welt“ wurde die Wohnadresse des AfD-Geschäftsführers Anfang Oktober auf einer linksextremistischen Website geleakt. „Ich habe andauernd Anschläge auf mein Haus. Meine Frau hat richtig Angst“, erklärte Baumann nach der Veröffentlichung seiner persönlichen Daten gegenüber dem deutschen Medium.

Porträt von Gabor Agardi
Gabor Agardi
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
US-Präsident Donald Trump hat das Verteidigungsministerium angeordnet, „unverzüglich“ ...
Reaktion auf Russland
Trump ordnete rasche Aufnahme von Atomtests an
Die Haselnussernte in Italien ist so schlecht wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Brotaufstriche ...
Höhere Preise erwartet
Nüsse für Nutella könnten bald aus China kommen
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
145.171 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo
127.027 mal gelesen
Innenpolitik
VdB-Nachfolge: Die Favoriten für die Hofburg-Wahl
121.681 mal gelesen
In drei Jahren wird Bundespräsident Alexander Van der Bellen die Hofburg verlassen.
Mehr Außenpolitik
Brandstiftungsverdacht
Auto von hochrangigem AfD-Politiker angezündet
Kampf um Pokrowsk
Ukraine: Russland könnte großer Vorstoß gelingen
OECD-Länder:
Nach 3 Jahren Anstieg wieder weniger Einwanderung
Arbeitet nun daheim
Stocker nach Rücken-OP aus Spital entlassen
Schulsuspendierung
Gewerkschaft kritisiert fehlende Sozialarbeiter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf