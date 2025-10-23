Hans-Jörg Jenewein neuer Pressesprecher der AfD

Der Vorsitzende der AfD-Fraktion im Thüringer Landtag ist seit 2014 der Rechtsaußen-Politiker Björn Höcke. Seit 2013 ist er auch Vorsitzender des AfD-Landesverbands, der vom Thüringer Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wird. Bei der Landtagswahl 2024 holte die AfD in Thüringen die meisten Stimmen. Jenewein ist laut dpa Nachfolger von Torben Braga, der für die AfD nach der Wahl im Februar in den Bundestag eingezogen ist.