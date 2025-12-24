Nackter 13-Jähriger warf mit Äpfeln auf Polizisten

Verwechslung mit Schüssen

Der abgängige 13-Jährige tauchte nämlich dann doch auf, die Situation wurde dadurch aber noch problematischer. Bei einem Streit mit seiner Mama um ein Handy wurde mehrfach die Türe zugeknallt. Und zwar so laut, dass vom Krieg traumatisierte Mitbewohner davon ausgingen, dass Schüsse gefallen seien. Große Panik war die Folge. Andere Familien wollen seitdem aus Angst ihre Kinder nicht mehr alleine aus dem Zimmer lassen.