Tod von sechs AfD-Politikern sorgt für Aufsehen

Auch andere Parteien betroffen

Die Todesfälle beschränken sich nicht auf die AfD. Ein Sprecher der Landeswahlleiterin teilte mit, dass auch bei anderen Parteien und Wählervereinigungen Personen nach ihrer Aufstellung verstorben sind. In den vergangenen Wochen seien insgesamt 14 Kandidaten gestorben, berichtet „t-online“. Die Anzahl der Todesfälle wird nicht als signifikant erhöht eingestuft. Zur Einordnung: Allein die CDU geht bei der Wahl im bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands mit etwa 25.000 Kandidaten ins Rennen.