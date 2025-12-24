Opfer bewusstlos: Brutaler Krampus jetzt entlarvt!

Am 5. Dezember, gegen 21 Uhr, war es zu der Brutalo-Attacke in der Lienzer Moarfeldstraße gekommen. Zwei 16-jährige Burschen hätten sich dort im Zuge einer Nikolaus- und Krampusveranstaltung aufgehalten, so die Polizei.

Mit Kopf auf Asphalt aufgeschlagen

„Dabei wurde einer der 16-Jährigen von einem zunächst noch unbekannten Krampus brutal zu Boden geworfen, wodurch er mit seinem Kopf am Asphalt aufschlug. Der Einheimische verlor daraufhin kurzzeitig das Bewusstsein“, schildern die Ermittler den damaligen Hergang.