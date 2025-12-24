Vorteilswelt
Verdächtiger angezeigt

Opfer bewusstlos: Brutaler Krampus jetzt entlarvt!

Tirol
24.12.2025 10:13
Am 5. Dezember war es zu der Attacke gekommen (Symbolbild).
Am 5. Dezember war es zu der Attacke gekommen (Symbolbild).(Bild: Nicola Simeoni - directornico@gmail.com)

Ein 16-jähriger Bursche wurde Anfang Dezember bei einem Krampusevent in Lienz in Osttirol von einem „Teufel“ derart massiv attackiert, dass das Opfer das Bewusstsein verlor und verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Einen Tag vor Weihnachten wurde ein Verdächtiger entlarvt.

Am 5. Dezember, gegen 21 Uhr, war es zu der Brutalo-Attacke in der Lienzer Moarfeldstraße gekommen. Zwei 16-jährige Burschen hätten sich dort im Zuge einer Nikolaus- und Krampusveranstaltung aufgehalten, so die Polizei.

Mit Kopf auf Asphalt aufgeschlagen
„Dabei wurde einer der 16-Jährigen von einem zunächst noch unbekannten Krampus brutal zu Boden geworfen, wodurch er mit seinem Kopf am Asphalt aufschlug. Der Einheimische verlor daraufhin kurzzeitig das Bewusstsein“, schildern die Ermittler den damaligen Hergang.

Im Zuge einer ersten Befragung zeigte sich der Tatverdächtige geständig.

Der Verletzte wurde von anwesenden Rettungskräften erstversorgt und anschließend ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.

17-Jähriger als Tatverdächtiger
Der Vater des Opfers hatte daraufhin Anzeige erstattet. Nach umfangreichen Ermittlungen habe die Polizei am Dienstag einen 17-jährigen Einheimischen als Tatverdächtigen ausforschen können. „Im Zuge einer ersten Befragung zeigte er sich geständig“, so die Ermittler. Er wurde angezeigt.

