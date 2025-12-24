Opfer bewusstlos: Brutaler Krampus jetzt entlarvt!

Ein 16-jähriger Bursche wurde Anfang Dezember bei einem Krampusevent in Lienz in Osttirol von einem „Teufel“ derart massiv attackiert, dass das Opfer das Bewusstsein verlor und verletzt ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Einen Tag vor Weihnachten wurde ein Verdächtiger entlarvt.
Am 5. Dezember, gegen 21 Uhr, war es zu der Brutalo-Attacke in der Lienzer Moarfeldstraße gekommen. Zwei 16-jährige Burschen hätten sich dort im Zuge einer Nikolaus- und Krampusveranstaltung aufgehalten, so die Polizei.
Mit Kopf auf Asphalt aufgeschlagen
„Dabei wurde einer der 16-Jährigen von einem zunächst noch unbekannten Krampus brutal zu Boden geworfen, wodurch er mit seinem Kopf am Asphalt aufschlug. Der Einheimische verlor daraufhin kurzzeitig das Bewusstsein“, schildern die Ermittler den damaligen Hergang.
Im Zuge einer ersten Befragung zeigte sich der Tatverdächtige geständig.
Ermittler von der Polizei
Der Verletzte wurde von anwesenden Rettungskräften erstversorgt und anschließend ins Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert.
17-Jähriger als Tatverdächtiger
Der Vater des Opfers hatte daraufhin Anzeige erstattet. Nach umfangreichen Ermittlungen habe die Polizei am Dienstag einen 17-jährigen Einheimischen als Tatverdächtigen ausforschen können. „Im Zuge einer ersten Befragung zeigte er sich geständig“, so die Ermittler. Er wurde angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.