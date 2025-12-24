„Wir werden sie sicher unter den Baum legen“

Final-Drama kein Thema mehr

Zum Auftakt wartet in Oberstdorf eine seiner Lieblingsschanzen, im Vorjahr feierte er seinen dritten Weltcup-Sieg auf der Schattenbergschanze. „Das hast du schon im Kopf und gibt dir was“, erklärte Kraft. Das Finale in Bischofshofen, wo er im vergangenen Jänner als letzter Springer mit dem Tourneesieg vor Augen wegen des starken Windes lange warten musste und am Ende nur Dritter wurde, spielt hingegen keine große Rolle mehr. „Ich habe einfach aus dieser Situation gelernt. Wenn wieder etwas in diese Richtung passiert, werde ich besser damit umgehen und mehr Vorspringer fordern.“