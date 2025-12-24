Wetterumschwung sorgt jetzt für weiße Weihnachten!

Im Verlaufe des Mittwochs mische sich nur mehr im äußersten Osten und Südosten noch Regen dazu. „Besonders in der Südweststeiermark, im Rax-Schneeberg-Gebiet und in der Buckligen Welt sind markante Neuschneemengen zu erwarten, aber auch sonst kann sich im Osten und Südosten vielerorts eine zumindest dünne Schneedecke ausbilden“, so das UWZ. Auch in den westlichen Nordalpen seien vereinzelt Schneeflocken zu erwarten, relevante Mengen seien hier aber nicht zu beobachten.