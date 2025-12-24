Nach Horror-Unfall lebt der Traum von Australien

Seit Ende November ist Bekki wieder in Wien. Nach ihren College-Jahren in den USA und zuletzt einer Saison bei UBI Graz spielt sie aktuell in ihrer Heimatstadt für die Basket Flames: „Es freut mich sehr, dass das geklappt hat und ich dort den jungen Spielerinnen mit meiner Erfahrung helfen kann. Ich hätte auch zu Klosterneuburg gehen können, aber die sind so erfolgreich, da kann ich bei den Flames mehr ausrichten.“ Bei den Eltern in Floridsdorf wohnen zu können, ist natürlich auch ein gewisser Vorteil.