Stärkste Kraft ist CDU

AfD verdreifacht Ergebnis bei Kommunalwahlen

Außenpolitik
14.09.2025 19:12
Norbert Emmerich, Kandidat der AfD während der Wahlen am Sonntag.
Norbert Emmerich, Kandidat der AfD während der Wahlen am Sonntag.(Bild: AFP/INA FASSBENDER)

Nordrhein-Westfalen, das bevölkerungsreichste Bundesland in Deutschland, hat gewählt! Die CDU konnte die Wahl für sich entscheiden. Die rechtspopulistische AfD liegt zwar deutlich dahinter, hat im Vergleich zum letzten Urnengang ihr Ergebnis aber verdreifacht.

Die Christdemokraten (CDU) kamen laut den ersten Prognosen auf 34 Prozent und lagen damit ungefähr bei ihrem historisch schlechten Kommunalwahlergebnis von 2020, als sie 34,3 Prozent erreichten. Zweitstärkste Kraft wurden laut Infratest dimap die Sozialdemokraten (SPD) mit 22,5 Prozent. Stark hinzugewinnen konnte die rechtspopulistische AfD mit 16,5 Prozent.

Die „Alternative für Deutschland“ (AfD) konnte somit ihr Ergebnis mehr als verdreifachen (2020: 5,1 Prozent). Die Sozialdemokraten mussten hingegen im Vergleich zu 2020 noch einmal leichte Einbußen hinnehmen. Vor fünf Jahren hatte die SPD einen historisch niedrigen Stimmenanteil von 24,3 Prozent.

Starke Verluste für die Grünen
Die Grünen erlitten starke Verluste und liegen bei 11,5 Prozent. 2020 hatte die Ökopartei mit 20 Prozent ihr bestes Kommunalwahl-Ergebnis erzielt. Für die FDP stimmten laut Prognose 3,5 Prozent. Vor fünf Jahren erreichten die Liberalen in NRW noch 5,6 Prozent. Die Linke liegt mit prognostizierten 5,5 Prozent über ihrem Ergebnis von 2020, als sie auf 3,8 Prozent kam.

Stimmungstest für Deutschland
Die Kommunalwahl im mit über 18 Millionen Einwohnern bevölkerungsstärksten Bundesland ist die letzte große Wahl in diesem Jahr in Deutschland. Die Abstimmung gilt als erster politischer Stimmungstest für die schwarz-rote deutsche Bundesregierung unter Kanzler Friedrich Merz (CDU) nach der vorgezogenen Bundestagswahl im vergangenen Februar. NRW hat mehr Wahlberechtigte als alle ostdeutschen Bundesländer zusammen.

Rund 13,7 Millionen Bürger waren zu den Kommunalwahlen aufgerufen. Sie konnten darüber abstimmen, wer in den nächsten fünf Jahren die politischen Entscheidungen in ihren Wohnorten treffen soll. Die Wahlbeteiligung wurde mit 58,5 Prozent angegeben, ein deutlicher Anstieg gegenüber 2020.

