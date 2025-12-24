Vorteilswelt
Häusliche Gewalt

Brutaler Angriff: Frau flüchtet zum Nachbarn

Wien
24.12.2025 10:42
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Martin A. Jöchl)

Erneut ist es in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf zu einem Fall von häuslicher Gewalt gekommen. Dienstagnachmittag ist ein 37-Jähriger auf seine Freundin losgegangen, indem er mehrfach auf sie eingetreten hatte. Die 40-Jährige konnte aus der Wohnung flüchten und suchte Schutz bei Nachbarn.

Doch damit war die Situation gegen 16 Uhr noch nicht beendet: Der Verdächtige folgte dem Opfer bis ins Stiegenhaus. Kurz darauf ging er auch auf den Nachbarn los, der der Frau Hilfe gewährte und bedrohte ihn mit dem Umbringen.

Die alarmierten Polizisten nahmen den Mann wenig später im Mehrparteienhaus fest.

Die wichtigsten Anlaufstellen

  • Frauenhelpline gegen Männergewalt

Telefonnummer: 0800-222555 (rund um die Uhr erreichbar, 365 Tage im Jahr)

  • HelpCh@t

Der HelpCh@t ist eine Online-Beratungsstelle für Frauen und Mädchen. Sie bietet täglich von 18 bis 22 Uhr anonym, kostenlos und vertraulich Beratungen an.

  • Polizei

Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.

  • Österreichische Gewaltschutzzentren

Telefonnummer: 0800-700217 (rund um die Uhr erreichbar, 365 Tage im Jahr)

  • Frauenhäuser

Frauenhaus-Notruf – Telefonnummer: 05-7722 (rund um die Uhr erreichbar, 365 Tage im Jahr)

  • Männerberatung

Telefonnummer: 0800-400777 (rund um die Uhr erreichbar, 365 Tage im Jahr)

Betretungs- und Annäherungsverbot
Gegen den 37-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Ein Alkotest ergab eine Alkoholisierung von 1,22 Promille. Die Ermittlungen laufen.

