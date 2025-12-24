Steueroasen enthüllt
Der Kreml entzieht Journalist Staatsbürgerschaft
Der Kreml hat dem Journalisten Roman Anin die Staatsbürgerschaft entzogen, nachdem dieser unter anderem über die mutmaßliche Tochter von Wladimir Putin recherchiert hatte. Aufsehen hatte auch seine Mitarbeit an einem internationalen Projekt erregt, das Steueroasen enthüllte.
Anin ist Chefredakteur des Internetportals „Waschnyje Istorii“ („Wichtige Geschichten“). Er wurde 1986 in der damaligen Sowjetrepublik Moldau geboren und erhielt erst 2006 die russische Staatsbürgerschaft. Im März 2025 wurde er gemeinsam mit einer Kollegin zu jeweils 8,5 Jahren Haftstrafe wegen der „wissentlichen Verbreitung von Falschinformationen über die russischen Streitkräfte“ verurteilt. Als ein solches Verbrechen werden in Russland alle Berichte über das Vorgehen der eigenen Armee in der Ukraine verstanden, die nicht zu Moskaus eigener Darstellung passen.
Die russischen Behörden haben das Internetportal 2021 als Auslandsagenten eingestuft und das Portal ein Jahr später auch auf die Schwarze Liste unerwünschter Organisationen gesetzt. „Waschnyje Istorii“ arbeitet inzwischen von Lettland aus.
Als offizieller Grund für den Verlust der Staatsbürgerschaft nannte das Innenministerium am Dienstag Anins angebliche Diskreditierung der Streitkräfte. Die Entscheidung hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der russischen Einwanderungsbehörde getroffen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.