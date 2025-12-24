Der Kreml entzieht Journalist Staatsbürgerschaft

Anin ist Chefredakteur des Internetportals „Waschnyje Istorii“ („Wichtige Geschichten“). Er wurde 1986 in der damaligen Sowjetrepublik Moldau geboren und erhielt erst 2006 die russische Staatsbürgerschaft. Im März 2025 wurde er gemeinsam mit einer Kollegin zu jeweils 8,5 Jahren Haftstrafe wegen der „wissentlichen Verbreitung von Falschinformationen über die russischen Streitkräfte“ verurteilt. Als ein solches Verbrechen werden in Russland alle Berichte über das Vorgehen der eigenen Armee in der Ukraine verstanden, die nicht zu Moskaus eigener Darstellung passen.