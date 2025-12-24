Sympathie mit Attentätern: Mann festgenommen

Wenige Stunden nach dem Anschlag am 14. Dezember auf ein jüdisches Fest in Sydney hatte der Mann auf seinem Instagram-Account gepostet, dass er „zu 100 Prozent das Recht der beiden Schützen aus New South Wales auf Selbstverteidigung gegen Juden und alle zukünftigen Juden unterstütze“. Daraufhin wurde eine Hausdurchsuchung bei ihm durchgeführt. Die Polizei fand sechs Gewehre, etwa 4000 Schuss Munition und Flaggen der Terrororganisationen Hamas und Hisbollah. Auch Notizbücher mit antisemitischen Äußerungen und Bezugnahmen auf Adolf Hitler und den Holocaust sowie Informationen und Einkaufslisten für den Bau einer Bombe wurden sichergestellt.