„Unser Christbaum steht schon seit Oktober“

Es ist wieder so weit! Der Heilige Abend steht vor der Tür. An dem traditionsreichen Tag hat so manch ein Promi seine ganz eigenen, wiederkehrenden Rituale. Wie etwa Topmodel und Unternehmerin Lena Gercke. Wie fast jedes Jahr verbringt sie die Festtage rund um den 24. Dezember auch heuer wieder in Salzburg.