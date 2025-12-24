Vorteilswelt
Promi-Weihnachtsfieber

„Unser Christbaum steht schon seit Oktober“

Salzburg
24.12.2025 10:00
Dieses Duo freut sich seit Monaten aufs Christkind: DJ Ötzi und seine Tochter Lisa-Marie Friedle ...
Dieses Duo freut sich seit Monaten aufs Christkind: DJ Ötzi und seine Tochter Lisa-Marie Friedle sind schon lange in Weihnachtsstimmung.(Bild: Markus Tschepp)

Für die Promis in Salzburg dreht sich zu Weihnachten alles um die Familie. Während sich Model Lena Gercke in den Bergen auf das Fest einstimmt, sind DJ Ötzi und Tochter Lisa-Marie schon seit Monaten im Weihnachts-Fieber.

0 Kommentare

Es ist wieder so weit! Der Heilige Abend steht vor der Tür. An dem traditionsreichen Tag hat so manch ein Promi seine ganz eigenen, wiederkehrenden Rituale. Wie etwa Topmodel und Unternehmerin Lena Gercke. Wie fast jedes Jahr verbringt sie die Festtage rund um den 24. Dezember auch heuer wieder in Salzburg.

Deutsches Topmodel feiert in den Salzburger Bergen
Das Bergdorf Priesteregg in Leogang wird für Gerckes Familie dabei für ein paar Tage zum gemütlichen Wohnzimmer. „Unser Weihnachtsbaum ist dort eingetrudelt und wird von uns schön geschmückt“, erklärt die Deutsche ihren Fans via Videobotschaft. Ihre zwei Kinder haben sichtlich Freude, die Tanne mit Strohsternen und goldenen Kugeln zu behängen.

Das deutsche Topmodel Lena Gercke und ihre Familie zieht es an den Feiertagen in die Salzburger ...
Das deutsche Topmodel Lena Gercke und ihre Familie zieht es an den Feiertagen in die Salzburger Berge.(Bild: (c) www.VIENNAREPORT.at)

Bereits im Oktober vor dem prächtigen Christbaum gestanden sind DJ Ötzi und Tochter Lisa-Marie Friedle. „Ich habe unseren Baum bereits am 16. Oktober aufgestellt. Wir sind so viel unterwegs gewesen in der Weihnachtszeit, deshalb dachten wir, warum nicht schon früher dekorieren, damit man ein bisschen in Schwung kommt“, erzählt die junge Moderatorin.

Dirigentin hat Programm fürs Fest durchgetaktet
Die Chefin der Philharmonie Salzburg, Elisabeth Fuchs, setzt eher auf Last-Minute-Vorbereitung: „Am 24. Dezember machen meine Kinder und ich noch letzte Einkäufe. Danach gehen wir eislaufen und auf den Salzburger Christkindlmarkt“, erzählt die Dirigentin.

Dirigentin Elisabeth Fuchs hat ein dichtes Programm für ihre Familie durchgetaktet.
Dirigentin Elisabeth Fuchs hat ein dichtes Programm für ihre Familie durchgetaktet.(Bild: Andreas Tröster)

Ein straffes Programm an den Festtagen hat auch Domquartier-Chefin Andrea Stockhammer: „Meine Familie reist aus Wien an und wir kommen im großen Kreis zusammen. Für mich ist es die schönste Zeit, um zur Ruhe zu kommen und wertvolle Stunden mit der Familie zu verbringen.“

Auch beim Chef der Salzburger Kulturvereinigung, Benjamin Schmid, wird mit der ganzen Familie gefeiert. „Am Heiligen Abend trifft die Schweizer Verwandtschaft mittags ein, da gibt es Schweinsbratwürstel und Sauerkraut zu essen. Und vor der Bescherung gibt es gemeinsames Musizieren quer durch zwei Familien mit circa 14 Instrumenten“, verrät der Salzburger Geiger.

Ex-Skistar Alexandra Meissnitzer tischt zu Weihnachten traditionellerweise Salzburger ...
Ex-Skistar Alexandra Meissnitzer tischt zu Weihnachten traditionellerweise Salzburger Würstelsuppe auf.(Bild: Markus Tschepp)

Ex-Skistar Alexandra Meissnitzer feiert ebenfalls mit mehreren Generationen: „Wir feiern bei meinen Eltern. Meine Geschwister und deren Kinder kommen auch dazu.“ Beim Essen bleibt sie traditionell: „Aufgetischt wird bei uns am Heiligen Abend klassischerweise Würstelsuppe.“

Porträt von Elisa Torner
Elisa Torner
Salzburg

