Mattle will eine Versicherung gegen Naturgefahren

Im großen Interview zum Weihnachtfest und vor dem Jahreswechsel sprach Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP) mit der „Krone“ über das kürzlich beschlossene Budget, die schwarz-rote Koalition im Land, seine Pläne als Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz und Silvester.