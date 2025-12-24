Mann blieb mit dem Kopf in Fußlauf von Bar stecken

Keine Schäden an der Bar

„Das Personal und andere Gäste hatten zuvor vergeblich versucht, den Mann zu befreien“, so Gumpesberger. Man machte sich also an die Arbeit: Mit einem Akkuschrauber löste man eine Halterung, und so konnte man den armen Mann schnell befreien. „Das war die schonendste Lösung, und wir haben auch nicht die Flex oder den Spreizer einsetzen müssen. Damit gab es auch keine Schäden an der Bar“, so Gumpesberger.