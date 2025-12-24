Vorteilswelt
Während der Zugfahrt

Betrunkener geht mit Messer auf Jugendliche los

Wien
24.12.2025 10:28
(Bild: sos)

Am Dienstagvormittag ist es in einem Zug auf der Strecke zwischen Bruck an der Leitha und Wien-Simmering zu einem brisanten Zwischenfall gekommen: Ein Mann soll vier Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren mit einem Messer bedroht haben, nachdem er sich durch ihr Verhalten gestört gefühlt hatte.

Die Situation eskalierte gegen 11.45 Uhr während der Zugfahrt in Richtung Wien. Laut der Polizei kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung. Der Mann gab später an, sich über lautes Verhalten sowie das Rauchen von E-Zigaretten durch die Jugendlichen geärgert zu haben. Mehrfach habe er sie aufgefordert, damit aufzuhören.

Jugendliche sollen ihn beschimpft haben
Als diese ihn laut seinen Angaben beschimpft hätten, soll er schließlich zum Messer gegriffen haben. Alarmierte Beamte konnten den Mann in der Grillgasse anhalten und festnehmen. Das Messer wurde sichergestellt. Ein durchgeführter Alkotest ergab eine massive Alkoholisierung von 2,88 Promille.

Mit diesem Messer bedrohte der Mann die Jugendlichen im Zug.
Mit diesem Messer bedrohte der Mann die Jugendlichen im Zug.(Bild: LPD Wien)

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Verdächtige wurde auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen laufen.

