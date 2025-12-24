Papst Leo XIV. rief zu 24-stündiger Waffenruhe auf

Der Papst wird am Weihnachtsabend seine erste Christmette im Petersdom feiern. Erwartet wird, dass er sich gegen Krieg und Gewalt aussprechen und an das Leid der Menschen erinnern wird. Die Christmette ist für 22 Uhr angesetzt, später als bei seinem Vorgänger Franziskus. Dieser war zuletzt bereits gesundheitlich angeschlagen. Das Heilige Jahr dauert nun bis zum 6. Jänner 2026.