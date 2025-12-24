„Macht mich traurig“
Papst Leo XIV. rief zu 24-stündiger Waffenruhe auf
Papst Leo XIV. hat am Dienstag zu einer weltweiten 24-stündigen Waffenruhe zu Weihnachten aufgerufen. „Zu den Dingen, die mich sehr traurig machen, gehört die Tatsache, dass Russland eine Weihnachtswaffenruhe zurückgewiesen hat“, sagte das Kirchenoberhaupt.
Zumindest am Fest der Geburt Jesu sollte eine Feuerpause in der Ukraine und in anderen Konfliktregionen eingehalten werden. Er habe Kontakt mit einem Pfarrer der katholischen Gemeinde in Gaza, dort versuche man, Weihnachten „unter weiterhin sehr prekären Bedingungen“ zu feiern, sagte Leo XIV. Man hoffe, dass das Friedensabkommen dort Bestand habe.
Der Papst wird am Weihnachtsabend seine erste Christmette im Petersdom feiern. Erwartet wird, dass er sich gegen Krieg und Gewalt aussprechen und an das Leid der Menschen erinnern wird. Die Christmette ist für 22 Uhr angesetzt, später als bei seinem Vorgänger Franziskus. Dieser war zuletzt bereits gesundheitlich angeschlagen. Das Heilige Jahr dauert nun bis zum 6. Jänner 2026.
40.000 Pilger in Bethlehem
Am Christtag, 25. Dezember, zelebriert der Pontifex um 10 Uhr die Weihnachtsmesse in der Vatikanbasilika. Anschließend wird er bei dem wichtigen Segen „Urbi et orbi“ auf die weltpolitische Lage eingehen. Am Stephanitag, 26. Dezember, wird das Mittagsgebet auf dem Petersplatz folgen.
Vor der Geburtskirche Jesu in Bethlehem ist diesmal nach zwei Jahren wieder ein großer Christbaum aufgestellt worden. Dort wird auch die traditionelle Mitternachtsmesse gefeiert, das israelische Tourismusministerium erwartet zu Weihnachten ungefähr 40.000 christliche Pilgerinnen und Pilger.
