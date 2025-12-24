Burschen lieferten sich mit 220 km/h Rennen auf A2

Riskantes Manöver

Laut Landespolizeidirektion Kärnten fuhr ein 19-jähriger Lenker den vor ihm fahrenden Pkw eines 20-Jährigen auf dem zweiten Fahrstreifen äußerst knapp auf. In einem riskanten Manöver wechselte er kurzzeitig auf den ersten Fahrstreifen, fuhr dort neben dem 20-Jährigen und scherte anschließend wieder knapp vor diesem ein. Dieser Vorgang wiederholte sich mehrfach.