Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Führerscheinabnahme

Burschen lieferten sich mit 220 km/h Rennen auf A2

Kärnten
24.12.2025 09:47
Die Polizei konnte die Raser schlussendlich stoppen. (Symbolbild)
Die Polizei konnte die Raser schlussendlich stoppen. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)

Auf der A2 in Kärnten kam es am Dienstag zu einem gefährlichen Raserduell: Zwei junge Männer lieferten sich auf der Autobahn ein riskantes Wettrennen mit Geschwindigkeiten von bis zu 220 km/h.

0 Kommentare

Am 23. Dezember kam es auf der Südautobahn A2 zu einem gefährlichen Fahrmanöver zweier junger Männer. Um 13.15 Uhr bemerkte eine Streife der Autobahnpolizei zwei Pkw, die in einem auf rund 130 km/h begrenzten Abschnitt mit rund 200 km/h unterwegs waren.

Riskantes Manöver
Laut Landespolizeidirektion Kärnten fuhr ein 19-jähriger Lenker den vor ihm fahrenden Pkw eines 20-Jährigen auf dem zweiten Fahrstreifen äußerst knapp auf. In einem riskanten Manöver wechselte er kurzzeitig auf den ersten Fahrstreifen, fuhr dort neben dem 20-Jährigen und scherte anschließend wieder knapp vor diesem ein. Dieser Vorgang wiederholte sich mehrfach.

Burschen wollten Leistungsfähigkeit testen
Im weiteren Verlauf beschleunigten beide Fahrer auf rund 220 km/h und setzten ihre Fahrt auf dem zweiten Fahrstreifen fort. Die Autobahnpolizei konnte die Fahrzeuge schließlich auf einer Raststation stoppen.

Lesen Sie auch:
Die Polizei konnte den 21-Jährigen im Stadtgebiet von Feldkirchen fassen. 
Einbruch und Autoklau
Serien-Dieb von Pfarrer auf frischer Tat erwischt
24.12.2025

„Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich bei den beiden Lenkern um befreundete Personen handelte, die offenbar die Leistungsfähigkeit ihrer Fahrzeuge auf der Autobahn ausprobieren wollten“, berichtet die Landespolizeidirektion Kärnten. „Beiden Lenkern wurden die Führerscheine vorläufig gegen Bestätigung abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.“

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Der Ex-Präsident Bill Clinton beim Schwimmen mit Epsteins langjähriger Vertrauter Ghislaine ...
Akten zu Epstein
Trump: „Ich hasse die Bilder von Bill Clinton“
Im deutschen Gießen sind am Montag vier Menschen bei einem Verkehrsunfall verletzt worden.
Verletzte in Gießen
Autos krachten bei Bushaltestelle zusammen
Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Einsatz im Ostpazifik
USA greifen erneut angebliches Drogenboot an
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Newsletter
Top-3

Gelesen

Sport-Mix
Rainer Schönfelders Tochter schon im Nationalteam
136.994 mal gelesen
Rainer Schönfelder und seine 13-jährige Tochter Samira.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
126.104 mal gelesen
Oberösterreich
Die „Orgasmus-Päpstin“ fiel bei Gericht durch
100.675 mal gelesen
Orgasmuspäpstin Monika Ring mit ihrem Anwalt vor Gericht.
Mehr Kärnten
Führerscheinabnahme
Burschen lieferten sich mit 220 km/h Rennen auf A2
Fünf Hirsche gerettet
Mögen sie uralt werden im Aiderbichl-Tierparadies
Niemand wurde verletzt
Hundert Florianis im Einsatz bei Wohnhausbrand
Einbruch und Autoklau
Serien-Dieb von Pfarrer auf frischer Tat erwischt
Kabinenparty beim VSV
So feiern unsere Eishockeycracks Weihnachten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf