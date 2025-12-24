Kaspers Detroit Red Wings bezwingen Dallas Stars

Mit dem Kärntner Marco Kasper haben die Detroit Red Wings das Dienstag-Schlagerspiel in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gewonnen. Die Red Wings setzten sich vor 19.500 Fans in der heimischen Little Caesars Arena gegen die Dallas Stars mit 4:3 nach Verlängerung durch. Kasper kehrte nach einem Spiel auf der Zuschauertribüne in die Mannschaft zurück, erhielt über elf Minuten Eiszeit und gewann vier seiner fünf Bullys.