4:3 nach Overtime

Kaspers Detroit Red Wings bezwingen Dallas Stars

Eishockey
24.12.2025 09:52
Marco Kasper
Marco Kasper(Bild: AFP/NIC ANTAYA)

Mit dem Kärntner Marco Kasper haben die Detroit Red Wings das Dienstag-Schlagerspiel in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL gewonnen. Die Red Wings setzten sich vor 19.500 Fans in der heimischen Little Caesars Arena gegen die Dallas Stars mit 4:3 nach Verlängerung durch. Kasper kehrte nach einem Spiel auf der Zuschauertribüne in die Mannschaft zurück, erhielt über elf Minuten Eiszeit und gewann vier seiner fünf Bullys.

Matchwinner für Detroit war Kapitän Dylan Larkin, der im Powerplay zum 3:3 traf (56.) und 34 Sekunden nach Beginn der Overtime mit seinem 20. Saisontreffer die Partie entschied. Die Red Wings sind nach dem achten Sieg in den jüngsten zehn Spielen weiter Tabellenführer der Atlantic Division. Dallas ist unverändert das zweitbeste Team der Liga hinter Colorado Avalanche, das mit einem 1:0 gegen Utah Mammoth den 13. Heimsieg in Serie feierte.

Beim 5:1-Sieg der Edmonton Oilers gegen die Calgary Flames spielten die beiden Superstars der Gastgeber groß auf. Connor McDavid bereitete alle fünf Treffer vor und ist mit 67 Punkten (23 Tore, 44 Assists) klar bester Scorer der Liga. Leon Draisaitl erzielte einen Hattrick. Die New York Rangers gingen auswärts gegen die Washington Capitals mit einem 2:3-Rückstand ins Schlussdrittel, siegten aber dank fünf Treffern innerhalb von zehn Minuten noch 7:3.

Folgen Sie uns auf