Junge Mütter fühlen sich oftmals alleingelassen

Hilfe anzunehmen erfordert Mut

Für die „Jungmamis“ besonders wertvoll sind daher lokale Eltern-Kind-Gruppen für Austausch und Gemeinschaft. Auch online gibt es schon starke Communitys, welche aus der Einsamkeit holen. Bei Hebammen und Ärzten gibt es ebenfalls Hilfe. Frauen sollten sich überdies nicht dafür schämen, etwa stundenweise Betreuung des Kindes durch Freunde, Familie oder Babysitter anzunehmen.