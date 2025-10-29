Frauen arbeiten 60 Tage im Jahr „gratis“

Frauen arbeiten 60 Tage „gratis“

Frauen arbeiten demnach 305 Tage „bezahlt“ und 60 Tage „gratis“, wenn man ihr Gehalt mit jenem der Männer vergleicht. In den letzten zehn Jahren hat sich der Equal Pay Day damit um rund drei Wochen verschoben – 2015 fiel er auf den 11. Oktober, Frauen arbeiteten 82 Tage „gratis“.

Der Equal Pay Day fällt heuer auf Allerseelen. Am 2. November haben Männer im Durchschnitt bereits das Jahresgehalt von Frauen erreicht – einen Tag später als noch im Vorjahr.