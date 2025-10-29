Vorteilswelt
Equal Pay Day

Frauen arbeiten 60 Tage im Jahr „gratis“

Leben
29.10.2025 09:09
Als Gründe für die Einkommensschere gelten Faktoren wie die ungleiche Aufteilung von bezahlter ...
Als Gründe für die Einkommensschere gelten Faktoren wie die ungleiche Aufteilung von bezahlter Arbeit sowie unbezahlter Arbeit – beispielsweise Kindererziehung.

Männer haben am 2. November bereits das durchschnittliche Jahresgehalt von Frauen erreicht – immerhin einen Tag später als im Vorjahr. Die Lohnschere beträgt immer noch satte 16,3 Prozent.

0 Kommentare

Zwei Equal Pay Days machen jedes Jahr auf den weiterhin bestehenden Gender Pay Gap aufmerksam, der erste fand im Februar statt. Den Equal Pay Day im Herbst berechnet die Arbeiterkammer Oberösterreich jährlich aufgrund der durchschnittlichen Jahres-Bruttobezüge ganzjährig vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer. Basis ist die – derzeit aktuellste – Lohnsteuerstatistik aus dem Jahr 2023.

Frauen arbeiten 60 Tage „gratis“
Frauen arbeiten demnach 305 Tage „bezahlt“ und 60 Tage „gratis“, wenn man ihr Gehalt mit jenem der Männer vergleicht. In den letzten zehn Jahren hat sich der Equal Pay Day damit um rund drei Wochen verschoben – 2015 fiel er auf den 11. Oktober, Frauen arbeiteten 82 Tage „gratis“.

  • Der Equal Pay Day fällt heuer auf Allerseelen. Am 2. November haben Männer im Durchschnitt bereits das Jahresgehalt von Frauen erreicht – einen Tag später als noch im Vorjahr.
  • Die Lohnschere beträgt 16,3 Prozent; Männer haben ein durchschnittliches Jahreseinkommen von 63.451 Euro brutto, das von Frauen liegt bei 53.128 Euro brutto.
  • Während Wien mit dem 22. November und einer Lohnlücke von elf Prozent einmal mehr Vorreiter ist, findet sich Vorarlberg mit dem 10. Oktober und einer Lücke von 22,7 Prozent auf dem letzten Platz. Dazwischen liegen das Burgenland (6. November), Niederösterreich (1. November), Kärnten (31. Oktober), die Steiermark (27. Oktober), Salzburg und Tirol (25. Oktober) sowie Oberösterreich (19. Oktober).
  • Als Gründe für die Einkommensschere gelten Faktoren wie die ungleiche Aufteilung von bezahlter Arbeit sowie unbezahlter Arbeit – beispielsweise Kindererziehung – zwischen Frauen und Männern.
Eine nächste Etappe am Weg zu mehr Einkommensgerechtigkeit ist laut der Vorsitzenden des Frauenausschusses des Städtebundes und Wiener Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál (SPÖ) die Lohntransparenz. Im kommenden Jahr muss eine entsprechende EU-Richtlinie umgesetzt werden.

