Frauen arbeiten 60 Tage im Jahr „gratis“

Männer haben am 2. November bereits das durchschnittliche Jahresgehalt von Frauen erreicht – immerhin einen Tag später als im Vorjahr. Die Lohnschere beträgt immer noch satte 16,3 Prozent.
Zwei Equal Pay Days machen jedes Jahr auf den weiterhin bestehenden Gender Pay Gap aufmerksam, der erste fand im Februar statt. Den Equal Pay Day im Herbst berechnet die Arbeiterkammer Oberösterreich jährlich aufgrund der durchschnittlichen Jahres-Bruttobezüge ganzjährig vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer. Basis ist die – derzeit aktuellste – Lohnsteuerstatistik aus dem Jahr 2023.
Frauen arbeiten 60 Tage „gratis“
Frauen arbeiten demnach 305 Tage „bezahlt“ und 60 Tage „gratis“, wenn man ihr Gehalt mit jenem der Männer vergleicht. In den letzten zehn Jahren hat sich der Equal Pay Day damit um rund drei Wochen verschoben – 2015 fiel er auf den 11. Oktober, Frauen arbeiteten 82 Tage „gratis“.
Eine nächste Etappe am Weg zu mehr Einkommensgerechtigkeit ist laut der Vorsitzenden des Frauenausschusses des Städtebundes und Wiener Vizebürgermeisterin Kathrin Gaál (SPÖ) die Lohntransparenz. Im kommenden Jahr muss eine entsprechende EU-Richtlinie umgesetzt werden.
