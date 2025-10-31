Kardashian glaubt Mond-Verschwörung: NASA kontert

Kim Kardashian hat mit einer Aussage in ihrer Reality-Serie „The Kardashians“ für Aufsehen gesorgt – und damit sogar eine offizielle Reaktion der NASA provoziert. In der am Donnerstag ausgestrahlten Folge der sechsten Staffel erklärte die 44-Jährige, sie glaube, die erste Mondlandung von 1969 sei „fake“ gewesen. Das wollen die Wissenschaftler aber nicht so einfach stehen lassen.