„Waren dort, sechsmal“

Kardashian glaubt Mond-Verschwörung: NASA kontert

Wissenschaft
31.10.2025 10:56
Nicht von dieser Welt? Die US-Medienpersönlichkeit verstrickte sich in eine Verschwörungstheorie ...
Nicht von dieser Welt? Die US-Medienpersönlichkeit verstrickte sich in eine Verschwörungstheorie – und äußerte sie auch noch öffentlich.(Bild: AFP/BERTRAND GUAY)

Kim Kardashian hat mit einer Aussage in ihrer Reality-Serie „The Kardashians“ für Aufsehen gesorgt – und damit sogar eine offizielle Reaktion der NASA provoziert. In der am Donnerstag ausgestrahlten Folge der sechsten Staffel erklärte die 44-Jährige, sie glaube, die erste Mondlandung von 1969 sei „fake“ gewesen. Das wollen die Wissenschaftler aber nicht so einfach stehen lassen.

In einer Szene mit Schauspielerin Sarah Paulson spricht Kardashian über „Millionen von Artikeln und Videos“ im Internet, die angeblich beweisen sollen, dass die Apollo-11-Mission nur inszeniert wurde.

Sie verweist auf ein Zitat des Astronauten Buzz Aldrin, das durch manipulierte oder aus dem Zusammenhang gerissene Online-Clips verfälscht wiedergegeben wird. „Ich denke, es war gefälscht“, sagt Kardashian in der Sendung. „Ich habe Videos gesehen, in denen Buzz Aldrin sagt, es sei nicht passiert.“

NASA: „Fliegen schon bald wieder hin“
Nur Stunden nach der Ausstrahlung reagierte Sean Duffy, kommissarischer Administrator der US-Raumfahrtbehörde NASA, auf der Plattform X (vormals Twitter): „Ja, wir waren auf dem Mond – sechsmal! Und das Beste: Wir fliegen bald wieder hin – unter der Führung von Präsident Donald Trump. Wir haben das letzte Weltraumrennen gewonnen, und wir werden auch dieses gewinnen.“

Duffy nahm damit Kardashians Zweifel nicht nur mit Humor, sondern nutzte die Gelegenheit auch, um auf die aktuelle Artemis-Mission der Weltraumorganisation aufmerksam zu machen. Er lud die Unternehmerin sogar persönlich zur kommenden Mondraketen-Startmission im Kennedy Space Center ein.

„Keine Aliens, keine Gefahr für die Erde“
Kardashian reagierte online mit einer scherzhaften Nachfrage zum interstellaren Objekt „3I/ATLAS“, das Astronomen kürzlich als möglichen ältesten bekannten Kometen bezeichnet haben. Duffy erklärte daraufhin, es handle sich um den dritten bekannten interstellaren Besucher des Sonnensystems – „keine Aliens, keine Gefahr für die Erde“.

Lesen Sie auch:
90-Kilo-Unisex-Anzug
Astronauten tragen bei Mond-Mission 2026 Prada
18.10.2024
„Schau auf TikTok!“
Kim Kardashian überzeugt: Mond-Landung war fake!
30.10.2025
Landung in Tiefebene
„Blauer Geist“ setzt erfolgreich auf dem Mond auf
02.03.2025

Wirklich kein Körnchen Wahrheit?
Doch ist nicht doch irgendetwas dran an von TikTok genährten Zweifeln an der Mondlandung? Tatsächlich gilt die Apollo-11-Mission im Juli 1969 als eines der bestdokumentierten Ereignisse der Menschheitsgeschichte.

  • 382 Kilogramm Mondgestein wurden damals von den Astronauten Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Michael Collins zur Erde gebracht – und in Labors weltweit, auch in der Sowjetunion, als echt verifiziert.

  • Laserreflektoren, die die Astronauten auf der Oberfläche installierten, werden bis heute genutzt, um die Entfernung der Erde zum Mond zu messen.

  • Fotografische Beweise, Telemetriedaten und unabhängige Beobachtungen sowjetischer Raumsonden belegen die Landung eindeutig.

Das britische Institute of Physics betont, dass „jeder einzelne Einwand gegen die Mondlandungen längst widerlegt“ sei. Eine im Fachjournal PLOS One veröffentlichte Studie errechnete etwa, dass eine Fälschung über 400.000 Mitwisser erfordert hätte – ein Szenario, das praktisch unmöglich wäre.

