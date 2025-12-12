Immer mehr Sinklöcher in türkischer Kornkammer

Die AFAD-Studie hat 684 Dolinen in den zentralanatolischen Provinzen Konya, Karaman und Aksaray kartiert. Dabei zeigt sich, dass das Becken von Konya sowie die Provinz Konya, am stärksten von der Entstehung von Sinklöchern betroffen sind – dort ist der Großteil, nämlich nicht weniger als 655 der insgesamt 684 Dolinen dokumentiert wurden.