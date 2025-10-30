Kim Kardashian überzeugt: Mond-Landung war fake!

Anschließend argumentierte sie: „Ich habe ein paar Videos gesehen, in denen Buzz Aldrin sagt, dass es nicht passiert ist. Er sagt das jetzt ständig in Interviews.“ Die Reality-TV-Darstellerin argumentierte: „Warum sagt Buzz Aldrin, dass es nicht passiert ist? Auf dem Mond gibt es keine Schwerkraft – warum weht dann die Fahne? Die Schuhe, die sie im Museum zeigen, die sie angeblich auf dem Mond getragen haben, haben einen anderen Abdruck als auf den Fotos. Warum sind keine Sterne zu sehen?“