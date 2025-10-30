Vorteilswelt
„Schau auf TikTok!“

Kim Kardashian überzeugt: Mond-Landung war fake!

Society International
30.10.2025 16:00
Kim Kardashian ist überzeugt: Die erste Mondlandung hat nie stattgefunden!
Kim Kardashian ist überzeugt: Die erste Mondlandung hat nie stattgefunden!(Bild: AFP/BERTRAND GUAY)

Kim Kardashian ist überzeugt, dass die Mondlandung von 1969 fake war. Und mehr noch: Sie versuchte auch noch, ihren „All’s Fair“-Co-Star Sarah Paulson davon zu überzeugen, dass die Apollo-11-Mission von Buzz Aldrin und dem verstorbenen Neil Armstrong im Jahr 1969 nie stattgefunden hat. 

Die neueste Folge von „The Kardashians“ sorgt wieder einmal für jede Menge Gesprächsstoff. Grund dafür ist Kim Kardashian, die am Set ihrer neuen Serie „All‘s Fair“ Kollegin Sarah Paulson davon zu überzeugen versuchte, dass die erste Mondlandung gar nicht stattgefunden habe.

„Glaube, dass es nicht passiert ist“
„Ich schicke dir gerade ungefähr eine Million Artikel, in denen sowohl Buzz Aldrin als auch ... der andere vorkommen“, erklärte die 45-Jährige ihrer Schauspielkollegin.

Kim Kardashian versuchte am Set von „All‘s Fair“ Kollegin Sarah Paulson davon zu überzeugen, ...
Kim Kardashian versuchte am Set von „All‘s Fair“ Kollegin Sarah Paulson davon zu überzeugen, dass die Mondlandung ein riesengroßer Schwindel ist.(Bild: AP/Scott A Garfitt)

Als Beweis für ihre Theorie, dass die Mondlandung ein riesengroßer Schwindel gewesen sein soll, diente Kim unter anderem ein Video. „Dieses Mädel fragt ihn: ,Was war der gruseligste Moment?‘“, schilderte sie. „Und [Aldrin] sagt: ,Es gab keinen gruseligen Moment, weil es nicht passiert ist. Es hätte gruselig sein können, aber war es nicht, weil es nicht passiert ist.‘“

Für Kardashian ein eindeutiger Beweis! Denn sie ist sich sicher: Aldrin äußere aufgrund seines hohen Alters solche Dinge unbedacht „Also glaube ich, dass es nicht passiert ist“, unterstrich die Vierfach-Mama ihre Theorie.

„Werden sagen, dass ich verrückt bin“
Später in der Folge ist eine weitere Sequenz vom Set von „All‘s Fair“ zu sehen. Gezeigt wird jener Moment, in dem ein Produzent der Serie in Kims Trailer kam und sie bat, ihre Mondlandungs-Verschwörungstheorie zu wiederholen. Kim Kardashian erwiderte daraufhin selbstbewusst: „Ich glaube nicht, dass wir das getan haben. Ich denke, es war fake.“

Anschließend argumentierte sie: „Ich habe ein paar Videos gesehen, in denen Buzz Aldrin sagt, dass es nicht passiert ist. Er sagt das jetzt ständig in Interviews.“ Die Reality-TV-Darstellerin argumentierte: „Warum sagt Buzz Aldrin, dass es nicht passiert ist? Auf dem Mond gibt es keine Schwerkraft – warum weht dann die Fahne? Die Schuhe, die sie im Museum zeigen, die sie angeblich auf dem Mond getragen haben, haben einen anderen Abdruck als auf den Fotos. Warum sind keine Sterne zu sehen?“

Der Produzent fragte Kim daraufhin, wie sie sich gegen Menschen verteidige, die sie für „verrückt“ halten. „Die werden sowieso sagen, dass ich verrückt bin“, wiegelte die 45-Jährige ab. „Aber geh auf TikTok. Schau es dir selbst an.“

