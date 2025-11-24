US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum

Wollte Sie Trump nicht verärgern?

Detail am Rande: In ihren Postings auf X und Instagram schrieb die NASA-Raumfahrerin nur von „Golf“, als sie den Golf von Mexiko meinte. Möglicherweise wollte sie ihren indirekten Boss nicht verärgern: US-Präsident Donald Trump verfügte Anfang des Jahres, dass die Meeresbucht künftig Golf von Amerika heißen soll – obwohl andere Länder da auch etwas mitzureden haben.