Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flackern über Amerika

US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum

Wissenschaft
24.11.2025 10:46

Wer in unseren Breiten Polarlichter sehen will, muss entweder weit reisen oder braucht viel Glück und Geduld. Privilegiert ist, wer das Spektakel aus dem Weltall sehen kann – so wie US-Astronautin Zena Cardman. An Bord der ISS hielt sie das Naturschauspiel für alle Erdenbewohner fest.

0 Kommentare

In dem Video ist zu sehen, wie die Polarlichter grün in der Erdatmosphäre flackern, bevor die ISS über die Vereinigten Staaten und den Golf von Mexiko fliegt. Gut zu erkennen ist dabei die Florida-Halbinsel. Über Südamerika sieht man die Blitze heftiger Gewitter, während am Horizont die Sonne aufgeht.

„Regelmäßige Show“
Ihr Video lud die Astronautin auf Social Media hoch, wo es Hunderttausende begeistert. Von unten habe sie die Polarlichter noch nie gesehen, hier oben seien sie aber „eine regelmäßige Show“, erklärte Cardman dazu (siehe unten).

Wollte Sie Trump nicht verärgern?
Detail am Rande: In ihren Postings auf X und Instagram schrieb die NASA-Raumfahrerin nur von „Golf“, als sie den Golf von Mexiko meinte. Möglicherweise wollte sie ihren indirekten Boss nicht verärgern: US-Präsident Donald Trump verfügte Anfang des Jahres, dass die Meeresbucht künftig Golf von Amerika heißen soll – obwohl andere Länder da auch etwas mitzureden haben.

Lesen Sie auch:
Am Neujahrsabend sorgten die Polarlichter vielerorts für ein spektakuläres Naturschauspiel – wie ...
Zum Jahresbeginn
Polarlichter lassen Österreichs Himmel leuchten
02.01.2025

So entsteht das Himmelsschauspiel
Polarlichter entstehen, wenn geladene Sonnenpartikel in der Erdatmosphäre mit Gasen kollidieren. Bei einem Sonnenwind schleudert Teilchen ins All, das Magnetfeld der Erde lenkt sie zu den magnetischen Polen. Wenn sie dann dort in der Atmosphäre auf Gase treffen, entstehen Leuchterscheinungen.

Bei der Kollision mit Sauerstoff in geringerer Höhe leuchten diese grün, in höheren Schichten können sie rote und rosa Farbtöne annehmen. Auf der Nordhalbkugel nennt man die Lichter wissenschaftlich Aurora borealis, auf der Südhalbkugel Aurora australis.

Porträt von Matthias Fuchs
Matthias Fuchs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Objekt 3I/ATLAS
„Alien-Technologie“ oder Komet? Die NASA klärt auf
800 Meter pro Tag!
Antarktis-Gletscher verliert Eis in Rekordtempo
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.115 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.050 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
117.925 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
560 mal kommentiert
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Wissenschaft
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Gibt Kleidung Hinweis?
Forscher uneinig über Datum von Pompejis Untergang
Neues „google maps“
Die verborgenen Straßen der Römer in Kärnten
Für Rekordsumme
Frida Kahlo schreibt mit Gemälde Kunstgeschichte
Schätzwert übertroffen
Paris: Nazi-Chiffriermaschine „Enigma“ versteigert
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf