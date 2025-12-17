Europäische Galileo-Satelliten ins All abgehoben

Die nun ins All geschickten Galileo-Satelliten sind mit einem Thermalschutz aus Österreich ausgestattet, und zwar von der Wiener Weltraumfirma Beyond Gravity. Das Unternehmen produziert außerdem „die Hochtemperaturisolierung für die Raketentriebwerke der unteren und oberen Stufe der Trägerrakete“ und den Mechanismus, der das Oberstufen-Triebwerk der Ariane-6-Rakete ausrichtet. In der Rakete stecken zudem Teile von Test-Fuchs-Aerospace Systems (Niederösterreich), vom steirischen Unternehmen Hage Sondermaschinenbau, vom Stahlbearbeitungsunternehmen ISW und dem Edelstahlunternehmen Böhler. Insgesamt beteiligen sich 13 Länder an der Rakete „Ariane 6“.