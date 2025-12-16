Niederösterreicher erobert All mit Holz und Schild

Während Galileo heute noch auf Metall setzt, denken heimische Forscher schon weiter. Sehr viel weiter. Holz statt Aluminium – das klingt nach Baumarkt, ist aber Raumfahrt von morgen. Am Forschungsunternehmen FOTEC der Fachhochschule Wiener Neustadt wurde das Projekt „GLOW“ gestartet, um Satelliten aus technisch modifiziertem Holz zu bauen. Der Grund: Tausende Satelliten verglühen in der Atmosphäre und hinterlassen Aluminiumoxid-Partikel. Holz hingegen verbrennt sauberer. Leicht, stabil, temperaturfest – und am Ende umweltfreundlicher. „Wir wollen zeigen, dass nachhaltige Materialien auch im All funktionieren“, heißt es aus dem ersten ESA Lab Österreichs.