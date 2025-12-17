Betrug mit „FinanzOnline“: Zehntausende Euro weg

Ein Steirer (64) wurde am Dienstag Opfer von schwerem Online-Betrug. Eine fünfstellige Summe ist nun weg. Die Polizei warnt nun eindringlich vor Phishing-Versuchen.
Es begann mit einer täuschend echt aussehenden SMS: Ein 64-jähriger Mann aus der Gemeinde Thannhausen im Bezirk Weiz erhielt am Dienstag die Aufforderung, er solle seine FinanzOnline-Zugangsdaten erneuern. Er klickte auf den Link und gab dort seine persönlichen Daten ein.
Am Nachmittag rief ihn ein Unbekannter an. Er sei ein Mitarbeiter einer Bank und es habe ungewöhnliche Kontobewegungen gegeben. Der Steirer gab mehrere Push-Tan-Anfragen frei.
Auf einmal war das Geld weg
Kurz danach der Schock für den 64-Jährigen: Von seinem Konto waren fünfstellige Beträge an andere Konten im In- und Ausland überwiesen worden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen schweren Betrugs aufgenommen.
Jetzt warnt die Polizei eindringlich vor derartigen Phishing-Angriffen via SMS, Mail oder Telefon. „Behörden, Banken oder Unternehmen fordern niemals telefonisch oder per Nachricht zur Freigabe von Transaktionen oder zur Eingabe sensibler Daten auf. Links in unerwarteten Nachrichten sollten keinesfalls angeklickt werden.“ Im Zweifel ist es besser, bei der Bank nachzufragen oder die Polizei zu informieren.
