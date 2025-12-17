Betrug mit „FinanzOnline“: Zehntausende Euro weg

Jetzt warnt die Polizei eindringlich vor derartigen Phishing-Angriffen via SMS, Mail oder Telefon. „Behörden, Banken oder Unternehmen fordern niemals telefonisch oder per Nachricht zur Freigabe von Transaktionen oder zur Eingabe sensibler Daten auf. Links in unerwarteten Nachrichten sollten keinesfalls angeklickt werden.“ Im Zweifel ist es besser, bei der Bank nachzufragen oder die Polizei zu informieren.