Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen

Auf Höhe der Planken sei ihm dann die Idee gekommen, die Tat in die Mannheimer (Baden-Württemberg) Innenstadt zu verlegen (siehe Video oben). Zu diesem Zeitpunkt habe sich der 40-Jährige aus Ludwigshafen in einer „seelischen Krise“ befunden. Er habe eine starke Wut und Selbstzweifel gefühlt, bei der Fahrt selbst zu Tode kommen wollen, sagte Kosmala am Freitag zum Prozessauftakt. „Nach dem Ergebnis der Ermittlungen ist davon auszugehen, dass er seit vielen Jahren an einer psychischen Erkrankung leidet“, hatte auch die Anklagebehörde im Sommer mitgeteilt.