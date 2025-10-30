Vorteilswelt
Kehrtwende

Universal Music gibt Songs für KI-Training frei

Web
30.10.2025 14:30
Noch im Vorjahr war Universal Music gegen Udio vor Gericht gezogen.
Noch im Vorjahr war Universal Music gegen Udio vor Gericht gezogen.(Bild: Frank Gärtner – stock.adobe.com (KI-generiert))

Universal Music öffnet die Tür für das Training Künstlicher Intelligenz mit Werken seiner Künstler: Der weltgrößte Musikkonzern schloss eine Vereinbarung mit der Plattform Udio, bei der KI Songs aus Textvorgaben der Nutzer erstellen kann. Eine im Vorjahr eingereichte Klage wird damit beigelegt.

Universal Music und andere Musikkonzerne waren 2024 gegen Udio und den ähnlichen Dienst Suno mit dem Vorwurf von Urheberrechtsverletzungen vor Gericht gezogen. Die Musikfirmen argumentierten, dass die Dienste unerlaubt urheberrechtlich geschützte Aufnahmen verwendet hätten, um ihre Künstlichen Intelligenzen anzulernen – ohne die Künstlerinnen und Künstler zu entschädigen.

Mit der Vereinbarung wird die Klage von Universal Music gegen Udio nun beigelegt. Im kommenden Jahr soll eine neue Version des Dienstes starten, für deren Training Udio sich Lizenzen bei Universal Music, das unter anderem Stars wie Taylor Swift, Billie Eilish und Elton John unter Vertrag hat, beschaffen wird. Die Rede ist von einem kostenpflichtigen Abo-Dienst bei Udio.

Das Auftauchen von Diensten wie Udio hatte in der Branche die Sorge ausgelöst, dass Unmengen am Computer erzeugter Musik Kunstschaffenden das Leben schwer machen könnten. Das Gegenargument dazu ist, dass KI nur ein Werkzeug bleiben werde, das menschliche Kreativität nicht ersetzen könne. Bis die neue Plattform startet, wird die bisherige Version von Udio weiterhin verfügbar bleiben. Sie soll aber einige Einschränkungen bekommen.

