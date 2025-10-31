Vorteilswelt
Auch Vereine im Fokus

Wettskandal-Causa: 149 Schiedsrichter suspendiert

Fußball International
31.10.2025 15:16
(Bild: AFP/APA/Alberto PIZZOLI)

Der türkische Fußballverband hat vor dem Hintergrund eines sich ausweitenden Wettskandals zahlreiche Schiedsrichter gesperrt. 

Unfassbare 149 Schiedsrichter und Assistenten seien für Zeiträume zwischen acht und zwölf Monaten suspendiert worden, teilte der Verband mit. Gegen drei Referees werde weiter ermittelt.

Ermittlungen gegen Klubs
Vor wenigen Tagen waren Vorwürfe gegen insgesamt 152 Unparteiische bekanntgeworden. Sie sollen aktiv Wetten platziert haben. Ermittlungen gibt es auch gegen Vereine und Spieler.

